Tarragona es menja 75 metres de pastís en el preludi dels darrers dies de festa

La Catedral es va omplir amb motiu de la representació del Retaule de Santa Tecla i el Correfoc Petit va posar la pólvora des de la Rambla a Corsini

Actualitzada 21/09/2018 a les 08:37

Estrena de vestuari

Revetlla i Baixada de l’Àliga

Les festes de Santa Tecla van agafant embranzida a mesura que s’apropa la diada de la patrona de la ciutat, el pròxim diumenge. La jornada d’ahir, dijous, va estar marcada per propostes ben diferenciades, com el repartiment del Pastís del Braç de Santa Tecla. Un any més, la plaça de la Font va aglutinar un nombrós nombre de persones que no van voler deixar l’oportunitat de tastar un tros dels 75 metres de pastís elaborats pel Gremi de Pastissers de Tarragona. L’ambient va rodejar aquest moment de la festa i les 2.000 racions van desaparèixer en pocs minuts.Molts ciutadans van agafar forces per, uns minuts més tard, desplaçar-se cap a la Rambla Nova per veure en acció els participants en el Correfoc Petit. La cita era a les 19.30 hores, al Balcó del Mediterrani. Des d’aquest punt, els petits diables van prendre la coca central de la Rambla Nova per dirigir-se a la plaça Corsini, on tots els grups es van concentrar i van fer una carretillada de lluïment.Les formacions petites del Ball de Diables, el Drac, el Bou i la Vibrieta van omplir el centre de la ciutat amb les seves espurnes, junt amb les de la Franaqueta de Cambrils , el Ball de Diables del Morell i el Ball de Diables Infantil de la Bisbal del Penedès que enguany van ser els grups convidats.La Catedral va viure la vint-i-vuitena representació del Retaule de Santa Tecla, amb la novetat del nou vestuari que van utilitzar els membres de l’Esbart Santa Tecla. La coreografia va descobrir les vivències de la patrona de la ciutat i el relat del martiri que va patir. Després de la representació, els assistents van poder presenciar una carretillada extraordinària a càrrec del Ball de Diables, que va tenir lloc a la plaça de les Cols.El programa d’avui, divendres, s’iniciarà a les 12.30 hores amb un concert vermut amb els grallers i timbalers de l’Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler. Ja a la tarda, a les 17.30 hores, la plaça del Rei acollirà una nova edició del cafè, copa i puro per un duro, i a les 18 hores obrirà les seves portes la Teclatapa, a la plaça Verdaguer, on comparses de Carnaval oferiran els seus productes gastronòmics fins a les 2 de la matinada.També a les 18 hores, el saló de plens de l’Ajuntament acollirà el pregó de les festes, a càrrec de Maria Teresa Fuster, i a les 20.45 hores, a la plaça de la Font, se celebrarà l’Arrencada dels Gegants.Quan el sol hagi desaparegut, començarà a les Barraques un sopar popular i, a les 22.30 hores, començarà, també al passeig de les Palmeres, els concerts de música.Una de les cites més esperades serà a les 24 hores, al pla de la Seu, on s’iniciarà la Baixada de l’Àliga, els Gegants Vells, el Lleó, la Mulassa i les bandes. A les 0.30 hores, a la plaça del Rei, revetlla popular amb l’Orquestra D-Covers i, a les 01.30 hores, segona baixada dels elements del seguici popular.