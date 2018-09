Taburete, el grup del fill de Luis Bárcenas, actuarà a la TAP el 20 d'octubre

Arrossegats per la seva fama a les xarxes socials la formació ha passat d'actuar a bars i restaurants a grans escenaris

Actualitzada 21/09/2018 a les 13:23

El grup Taburete actuarà el pròxim 20 d'octubre a la Tàrraco Arena Plaça. Taburete va saltar a les pàgines de la premsa i a les xarxes socials quan l'extresorer del PP, Luis Bárcenas va començar el seu periple judicial que l'ha dut fins a la presó. La raó és que el seu fill, Guillermo és un dels integrants de la formació.Han hagut de lluitar contra l'etiqueta familiar i en gran manera gràcies a internet han aconseguit fer-se un racó dins el panorama musical espanyol. Quan van començar a fer-se popular pels seus vincles familiars tot just actuaven a bars i petits locals i ja aquell any varen treure el seu primer disc al mercat, 'Tres Tequilas'. El segon disc, de l'any 2016, es converteix ràpidament com un dels més venuts i es converteix en doble disc de platí pels seus autors.Actualment poden presumir de tenir gairebé un milió d'oients mensuals a Spotify, on acumulen milions de reproduccions i han passat a ser protagonistes a escenaris de major capacitat. En la gira presenten el seu nou treball discogràfic, del que ja destaca el senzill 'Belerofón'.El concert començarà a les 22.30 h i les entrades tenen un preu de 22 euros.