La comunitat Pokemon GO ajuda als gats necessitats amb una trobada solidària

Els fons que recaptin de la venda de d'articles durant la jornada d'aquest dissabte es destinarà a l'entitat Tarraco Gats

Actualitzada 21/09/2018 a les 12:58

La comunitat Pokémon Go Tarragona, ha creat un esdeveniment solidari aquest dissabte amb l'objectiu de capturar Pokémon i ajudar els gats abandonats o de les colònies de la ciutat amb els fons que recaptin.Cada mes, Pokémon Go Community Day, a més de divertir-se capturant els Pokémon, recapten fons venent diferents articles i els donen a alguna entitat de Tarragona. Aquest mes, en el marc de les festes de Santa Tecla, han decidit fer la seva donació del 100% del que s'aconsegueixi a l'Associació Tarraco Gats que treballa per ajudar els gats dels carrers de la ciutat, especialment de la Part Alta de Tarragona. El grup Tarragona Pokémon GO «és una iniciativa lúdica que busca gaudir d'aquest joc que ens agrada però a la vegada volem contribuir a projectes socials com la que realitza Tarraco Gats amb els gats de carrer, per això animem tothom a participar per aquesta causa i passar-ho bé».D'altra banda, Eva Núñez, presidenta de l'entitat de protecció animal apunta que «estem molt contents que hagin pensat en nosaltres. Tots els recursos són més valuosos perquè tenim moltes despeses veterinàries que ens és molt difícil poder afrontar sense ajuda» comentaEl dissabte dia 22 de Setembre s'iniciarà el Pokémon Go Community Day. Prèviament, el grup realitza una quedada per al Bar Café del Barri, davant del Parc de Sant Rafael, a les 10:30 hores. Les inscripcions encara es poden realitzar a través de la seva pàgina web: https://pokemongotgn.com/