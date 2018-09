La Plataforma per una Sanitat Pública marcarà de prop al Govern

Entitats cíviques, sindicats i partits polítics formen part d’aquest moviment que es va presentar dijous

Actualitzada 20/09/2018 a les 20:21

La pròxima celebració d’una reunió per valorar l’estat de la sanitat a les comarques de Tarragona és el compromís adquirit per Ramon Descarrega, nou gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, amb la Plataforma per una Sanitat Pública de Qualitat, moviment que aglutina diverses entitats cíviques, associacions de veïns, sindicats i partits polítics i que dijous es va presentar de manera oficial en un acte celebrat davant de l’Hospital Joan XXIII.Ángel Juárez, president de la Coordinadora d’Entitats del Camp de Tarragona i un dels màxims impulsors de la Plataforma, va anunciar la imminent creació «d’una comissió mixta, de la que no formaran part els partits polítics perquè sigui més independent, que farà un seguiment de temes relacionats amb la sanitat que ens preocupen de manera especial, com les llistes d’espera, les obres d’ampliació que s’han de fer a l’Hospital Joan XXIII o que no es torni a desplaçar malalts a Barcelona, quan a l’Hospitat Sant Joan de Reus hi ha un aparell PET».Juárez va assegurar que la Plataforma està disposada a dur a terme «mobilitzacions» si les seves reivindicacions «no són tingudes en compte per l’administració». «Farem reunions amb responsables dels diferents departaments de la Generalitat, els quals ens hauran de demostrar amb dades que fan realment, tenint en compte que nosaltres disposem d’informació directa». «La nostra intenció és fer un seguiment de les mesures que s’adoptin en l’àmbit de la sanitat», va recalcar.El portaveu de la Plataforma va lamentar que només el Partit Popular no en formi part d’aquest moviment, tot i que va recalcar que estem oberts a tothom i al fet que se sumin més entitats, perquè aquí no es veta ningú». Juárez va recordar que els orígens de la Plataforma «estan en el comitè d’empresa de l’Hospital Joan XXIII».Consol Lacosta, membre de la Plataforma, va llegir els punts reivindicatius i va dir que «la sanitat pública està en perill a tota la província». És per això que aquest moviment reclama «una dotació pressupostària extraordinària que permeti una reducció significativa de les llistes d’espera, que s’aturin els col·lapses als CAP i Urgències en les visites als especialistes per la manca de personal i que es posi fi al tancament de plantes, quiròfans i llits».Lacosta també va referir-se a la necessitat que la Generalitat «doni les màximes garanties pel que fa a la construcció del nou Hospital Joan XXIII, incloent-hi termini, projecte i partida pressupostària», i que el centre tarragoní «torni a ser un hospital de referència, que inclogui totes les especialitats i compti amb el personal adequat».Per altra banda, Ángel Juárez va manifestar que diverses situacions per què travessa la sanitat a Tarragona «no les oblidaré mai», com el fet que «hi ha responsables de derivar centenars de persones malaltes a Barcelona, tot i disposar d’una PET a Reus». «Si cada membre de la Plataforma, des del seu lloc, anem en la mateixa direcció, recuperarem tot allò que s’ha retallat a la sanitat pública», va afegir el portaveu de la Plataforma, qui va subratllar que «tot i fer pocs temps de la nostra constitució, ja hem aconseguit moltes coses», entre les quals es troben els punts pactats per ser reivindicats davant del departament de Salut de la Generalitat.En la presentació de la Plataforma van coincidir representants polítics del PSC, ERC, Ciutadans i PDeCAT, de sindicats de l’àmbit sanitari, el secretari general d’UGT a Tarragona, Joan Llort o la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), Cristina Berrio.