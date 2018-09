La marca Scalpers busca personal per la nova botiga que obrirà a la Rambla Nova

La firma sevillana s'ha popularitzat entre els famosos amb el seu símbol de la calavera a les camises masculines

Actualitzada 21/09/2018 a les 13:30

La marca sevillana Scalpers aterrarà pròximament a la ciutat de Tarragona amb una nova botiga situada a la Rambla Nova 41 de Tarragona. Per aquest motiu, la firma de moda busca personal pel seu establiment que obrirà pròximament i faciliten el correu joinus@scalpers.com.es per tal de fer arribar les candidatures de les persones interessades en participar en el procés de selecció.Els símbol de la calavera a les seves camises s'ha popularitzat entre els famosos. Scalpers va néixer a l'any 2007 de la ma de tres socis: Borja Vázquez, Rafael Medina i Alberto Artacho. La firma sevillana s'ha posicionat com a referent en moda masculina, amb presència a nivell internacional en diferents ciutats europees. A Catalunya, compta també amb botigues a Barcelona Store, L'Illa Store i a l'Outlet Roca Village.