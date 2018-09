Els Xiquets del Serrallo trien Carme Forcadell per apadrinar el pilar caminant del dia 24

La colla vol convertir l'actuació en una mostra de reivindicació i reconeixement a l'expresidenta del Parlament i la resta de presos polítics i els exiliats

Actualitzada 21/09/2018 a les 10:37

La carta de Forcadell als Xiquets del Serrallo

Amics, amigues, és un honor que hagueu pensat en mi per apadrinar la vostra Colla en la baixada dels pilars del dia de la Mercè.

M’encantaria poder ser amb vosaltres, gaudir admirada d’una prova que sembla impossible d’assolir, i que tanmateix, heu aconseguit completar 22 edicions seguides. Malauradament, com sabeu, em tenen retinguda en una presó per haver defensat el Parlament, les llibertats i la democràcia. No us puc acompanyar, tot i ser a pocs quilòmetres de vosaltres, però no vull deixar passar l’oportunitat per adreçar-vos 3 missatges.

El primer: Xiquets del Serrallo, heu d’arribar fins a l’Ajuntament! No em feu quedar malament… No vull ser la padrina de l’any que es va trencar la ratxa.

El segon: Les colles castelleres, totes, sou part essencial de la nostra cultura. I alhora, cal que tothom ho sàpiga, les colles ajudeu a fer comunitat, ajudeu a construir una societat millor. Perquè transmeteu valors positius com l’esforç o la solidaritat, perquè contagieu l’esperit de la superació personal i col·lectiva. I ho feu aplegant persones amb idees diferents, d’orígens diferents, de totes les edats, que s’uneixen en el repte comú d’aixecar els castells. Sou, per tant, un referent, un exemple valuós per a la Catalunya oberta, acollidora, plural i solidària, que aspira a construir un país més just, més democràtic i més lliure.

I el tercer missatge: Com a país, tenim per davant reptes immensos. Si ho aconseguim fer tan bé com vosaltres amb la baixada dels pilars, si aconseguim sumar esforç, estratègia, seny i determinació, podem fer realitat el que ara pot semblar impossible. Perquè com dic sempre, la gent d’aquest país mai falla. I el futur de Catalunya el decidiran les catalanes i els catalans.

Molta sort a les 4 colles! I gaudiu al màxim les Festes de Santa Tecla!

Visca Tarragona! i Visca Catalunya!

Carme Forcadell i Lluís, presó Mas d’Enric (el Catllar).

Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya empresonada a Mas d'Enric dins el procés contra el sobiranisme català, serà la padrina del pilar caminant dels Xiquets del Serrallo aquest pròxim 24 de setembre dins les festes de Santa Tecla.La colla ho ha fet públic aquest divendres explicant les raons d'aquesta elecció: «Des dels Xiquets del Serrallo volem denunciar el moment polític i social que estem vivint a Catalunya i a la vegada retre homenatge als presos polítics i exiliats».La colla serrallenca ha triat la figura de Carme Forcadell, «provinent de la província de Tarragona i ferma defensora de la cultura d'aquest país per tal de fer visible totes i tots els represaliats».Forcadell ha fet arribar una carta a la Colla expressant la seva satisfacció per poder apadrinar aquest pilar i al mateix temps, com explicaven des de la formació,»lamentant no poder gaudir en persona d'aquesta baixada dels pilars caminant».