Els treballadors del Patronat de Turisme rescaten un gat atrapat i busquen adoptant

El felí portava dos dies dintre de l'edifici municipal fins que aquest divendres l'han pogut agafar

Actualitzada 21/09/2018 a les 14:00

Els treballadors dels Patronat de Turisme de Tarragona han rescatat aquest divendres un gat que s'havia quedat atrapat dintre de l'edifici del carrer Major. El felí es va quedar el dimecres enganxat a la reixa de l'edifici municipal, conegut com l'antic Ajuntament, i al obrir la porta del Patronat els treballadors, es va colar dintre. Durant el dia, no el van tornar a veure, per això van avisar a la presidenta de l'associació Tarraco Gats, Eva Núñez, la qual els va deixar una gàbia amb menjar i aigua per tal de poder-lo capturar.Durant el dia de dijous, el felí nova aparèixer. Finalment, aquest matí l'han sentit miolar i entre tots l'han rescatat fins a posar-lo dintre de la gàbia.Des de Tarraco Gats busquen una casa d'acollida o algú que l'adopti de forma urgent. Segons la Nuñez, el gat deu «tenir un dos mesos» i deu haver baixat «de la zona del Pla de la Seu», on n'hi ha molts i on l'entitat està treballant esterilitzant-los. Qualsevol persona interessada en adoptar-lo es pot posar en contacte al correu electrònic info@tarracogats.org