Bito Fuster tanca el pregó demanant un pla estratègic de l'esport per a la ciutat

Durant el seu discurs ha fet un repàs a la seva vida, a la seva trajectòria com a esportista i als Jocs Mediterranis

Actualitzada 21/09/2018 a les 19:57

Bito Fuster ha estat la protagonista aquesta tarda amb el pregó de les Festes de Santa Tecla d'enguany. La gimnasta ha començat el seu discurs explicant la seva sorpresa quan li van oferir ser la pregonera del 2018. També ha ironitzat sobre que molta gent no la coneix, per la qual cosa s'ha presentat. M. Teresa Fuster Amades, Bito com la majoria de persones la coneix, ha afirmat viure amb pregó un dels moments més emotius de la seva vida. La seva trajectòria esportiva i la seva vinculació a l’esport de la ciutat ha fet que ella sigui la candidata perfecta per proclamar el 'Visca Santa Tecla i visca Tarragona!' a tots els tarragonins.Bito ha fet un repàs a la seva família, aquells que «han marcat el meu camí», ha afirmat. També ha explicat els seus inicis al món de la gimnàstica rítmica al Club Gimnàstic, esport que marcaria la seva vida. La pregonera també ha repassat quan es va traslladar a viure a Madrid per incorporar-se a la selecció espanyola i els seus anys de formació.La pregonera també ha elogiat el teixit associatiu de la ciutat i sobretot, el seu Nàstic que per ella és un «és sentiment, és pertinença, és patiment i una gran família».Els Jocs Mediterranis també han tingut un paper important en la vida de Bito, on ha estat part activa en la candidatura i en el seu desenvolupament. Finalment, l'esportista ha demanat que es dissenyi un Pla estratègic de l'esport per a la ciutat. «Tarragona ho té tot per ser un referent de l’esport nacional, s’ha d'aprofitar el potencial que tenim i que hem generat», ha assegurat.El «Visca Santa Tecla i Visca Tarragona!» ha donat per finalitzat un emotiu discurs que ha deixat pas al tradicional toc dels trompeters del consell municipal, la traca des del balcó de l’ajuntament, la tronada i l’arrencada de gegants al ritme de l’Amparito Roca.