«Vull que aquest curt sigui la meva carta de presentació per fer un llargmetratge»

El fins ara actor s’estrena amb ‘thriller’ psicològic protagonitzat per l’actriu tarragonina Mercè Rovira

Actualitzada 19/09/2018 a les 19:30

—Buscava una història creïble, cosa que no és fàcil. Des que vaig començar a escriure han passat set anys, en què hi he treballat de manera intermitent. He fet un total de catorze versions del guió. Al principi aquest tenia catorze pàgines, i al final es va quedar amb només tres, que són onze minuts i mig de metratge.—És un thriller psicològic amb regust de drama. La temàtica que tracta no és fàcil de digerir: l’agorafòbia, les malalties mentals, la incomprensió i la por d’estar sol a la vida.—Hi ha dues pel·lícules que em van influenciar molt. Són El resplandor de Kubrick i Psicosi de Hitchcock. Volia fer un petit homenatge a aquests dos grans directors de cinema, però a la vegada, posar-hi el meu segell personal, per tal que el curt tingués personalitat i una identitat.—Soc conscient que encara he de treballar molt, però crec que una de les coses que em defineixen són els personatges complexes, amb moltes arestes. Potser en aquest sentit em surt la meva faceta d’actor, perquè vaig buscant històries que tinguin una certa consistència i també ‘suquet’.—En versions anteriors del guió hi apareixia també la mare, però amb el temps es va anar transformant en una història més madura, centrant-nos sobretot en l’agorafòbia, perquè l’espectador no es perdi en històries supèrflues. Pel que fa a la Mercè Rovira, treballar amb ella ha estat un gran plaer, i em va posar les coses molt fàcils. El projecte va tirar endavant perquè ella va confiar en mi des d’un principi, i per això sempre li estaré agraït.—Sí, juntament amb Javier Sola, un jove compositor que donarà molt a parlar. En aquest projecte hem rebut molt de suport per part de grans professionals, com és el cas d’Ivan Serra, guionista i professor de l’Escola de Cinema de Reus, o Fina Palencia, infermera de l’Institut Pere Mata. També hem comptat amb Jordi Puig Martin, muntador i gran professional, responsable de les primeres temporades de sèries com Cites o Ventdelplà, i Laura Folch, una gran professional de l’estilisme i el disseny de vestuari, que ha treballat per a pel·lícules com Sonata para violonchelo o Barcelona 1714. Hem tingut un gran equip i em sento orgullós del que hem aconseguit.—Sí, de fet hem trigat tant a acabar-lo per una qüestió econòmica. Amb el Jordi Balcells, que és el coproductor, al final vam decidir posar-hi part dels nostres estalvis. I no me n’he penedit.—L’hem presentat a diversos festivals de renom i estem a l’espera de la resposta. El curt està pensat per ser projectat en pantalla gran, està gravat en 2K i amb qualitat professional. Però el meu objectiu és sobretot que em serveixi de carta de presentació per convèncer possibles productors per poder fer la meva òpera prima, un llargmetratge en el qual ja fa dotze anys que hi treballo.