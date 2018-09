Un grup d'unionistes arrenca els cartells per commemorar el 20-S al Campus Catalunya

Han entrat a les instal·lacions i han trencat els rètols amb el lema «recuperem els carrers»

Actualitzada 20/09/2018 a les 18:17

#alertaultra han arribat els tabernicoles feixistes al Campus Catalunya de la @universitatURV.

Que vinguin els cops que vulguin que les estudiants no els deixarem passar. #nopassaran pic.twitter.com/o49JfliUxe — SEPC-URV Tarragona (@URV_SEPC) 20 de setembre de 2018

Un grup d'unionistes ha entrat aquest matí al Campus Catalunya de la URV de Tarragona i ha arrencat els cartells d'Universitats per la República. L'entitat havia convocat per aquest dijous una penjada de cartells en massa als campus universitaris de tota Catalunya amb el lema «recuperem els carrers» per commemorar el 20-S. Per aquesta data, l'any passat van ser detinguts alts càrrecs de la conselleria d'Economia abans del referèndum de l'1-O. Amb la penjada els estudiants reclamen seguir «lluitant per la llibertat d’expressió i contra la repressió».El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha gravat els fets i els ha difós a través de les xarxes socials amb el hashtag alerta ultra.