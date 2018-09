Renfe i SNCF posen a la venda bitllets d'AVE a França des de 15 euros

S’han de comprar entre el 20 i el 25 de setembre i són per viatjar entre el 4 d’octubre i el 19 de desembre

20/09/2018 a les 20:43

Múltiples opcions

Renfe-SNCF han posat en marxa una campanya gràcies a la qual qualsevol que ho desitgi podrà viatjar a diversos punts de França en AVE per un preu que anirà des dels 15 euros. Així ho van anunciar ambdues empreses en un acte que va tenir lloc a la ciutat de Tarragona i que va comptar amb representants de totes les ciutats franceses a les quals es podrà viatjar i, entre d’altres, amb l’ambaixador de França a Espanya Yves Saint-Geours.Des de l’estació del Camp de Tarragona, els interessats a acollir-se a aquesta promoció, podran fer-ho escollint una de les cinc destinacions. Des dels esmentats 15 euros es pot viatjar cap a Perpinyà o a Narbona, mentre que a partir de 25 euros es pot anar a Avinyó, Marsella o Montpellier, entre d’altres destinacions del territori francès.Aquestes ofertes són limitades, ja que van començar dijous i finalitzaran el 25 de setembre. Sis dies per a què qualsevol usuari pugui comprar els bitllets que cregui necessaris per a viatjar entre el 4 d’octubre i el 19 de desembre. Dos mesos i mig, en total, dura la promoció.Un tren sortirà en direcció a França des de l’estació del Camp de Tarragona cada dia i també n’arribarà un. La majoria de desplaçaments a França es faran des de Barcelona, que és una altra opció per poder acollir-se a l’oferta, ja que diàriament hi ha 25 sortides i 25 tornades des del Camp cap a la Ciutat Comtal.Visitar sol o acompanyat el Castillet de Perpinyà, dinar als buffets més grans del món a Narbona, comprovar les múltiples referències marineres de Sète, anar de carrer en carrer a la gran ciutat de Montpellier o viatjar a l’època romana a Nimes són algunes de les propostes que podran realitzar tots aquells que decideixin acollir-se a les ofertes que Renfe ha posat en marxa de cara al final d’aquest any 2018.La compra d’aquests bitllets es podrà realitzar a través dels canals habituals de venda, renfe.com, agències de viatges o estacions i també existeix la possibilitat de viatjar en classe Preferent a partir de 39 euros.