La tarifa de l'aigua es congela l'any vinent per als tarragonins que menys consumeixin

L'Ajuntament i Ematsa han incrementat el Fons Social per persones amb precarietat econòmica

Actualitzada 20/09/2018 a les 12:15

Les famílies amb menys consum tindran congelat el preu de l'aigua a la factura de l'any vinent. Aquesta és la proposta que ha aprovat el Consell d'Administració d'Ematsa d'aquest mes d'agost i que es ratificarà el plenari de l'Ajuntament de Tarragona el pròxim mes de setembre. La mesura, d'acord amb els càlculs de l'empresa, afectarà un 30% dels tarragonins, que no veuran incrementada la factura de l'aigua l'any 2019.Pels consums més elevats d'aigua de mitjana la tarifa s'actualitzarà, per sota de l'IPC previst, en un 1,45% per 2019.L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros anunciava aquest dijous les tarifes d'Ematsa, explicant que «a Tarragona tenim la tarifa de l'aigua més baixa de les ciutats de més de 100.000 habitants».D'altra banda també s'ha anunciat l'increment de la partida destinada al Fons Social. Per aquest any s'han destinat 95.000 euros a bonificar el rebut de l'aigua a les persones amb precarietat econòmica, mentre que l'any vinent hi haurà un augment de 10.000, arribant a 105.000 euros. L'any passat van beneficiar-se 562 famílies tarragonines.Aquest Fons Social Extraordinari es va crear fruit d'un conveni entre l'Ajuntament de Tarragona i Ematsa el 2013. «Vam ser el primer ajuntament a fer el possible que cap família que no tingués recursos no pogués fer front al pagament de la factura de l'aigua», explicava Ballesteros. I afegia: «Demano a l'Agència Catalana de l'Aigua que ens 'perdoni' el cànon que paguem tots a la factura de l'aigua i així també contribuiran al Fons Social».A banda del Fons Social adreçat a les persones que no poden abonar a l'empresa Ematsa l'import del servei d'aigua potable i clavegueram, també s'ha implantat la tarifa social, que ja ha beneficiat a 620 famílies identificades com a vulnerables.