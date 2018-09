La comèdia gestual i la veu dels 'Tenors' obre la temporada de la Sala Trono-Armanyà

17 companyies catalanes i internacionals presenten les seves propostes en la nova programació, que s'allarga fins al gener

Actualitzada 20/09/2018 a les 21:02

L'humor gestual i la potència de veu de Tenors, de la companyia Il·luminati, són els encarregats d'aixecar el teló aquest dijous i d'estrenar la nova temporada a la Sala Trono-Armanyà. Fins al gener, 17 companyies catalanes i internacionals presentaran les seves propostes, com Yerma, dirigida pel tarragoní Marc Chornet; Màtria, de Carla Rovira Pitarch; El llarg dinar de Nadal, de la companyia La Ruta 40; o Les Dones Sàvies, de la companyia El Maldà. Aquesta és la segona temporada a l'espai, caixa escènica de Teatre Metropol, després del trasllat de l'antiga Sala Trono a la Part Alta de Tarragona. Amb la primera temporada tancada i una altra a punt de començar, el gestor i programador de la Sala Trono-Armanyà, Joan Negrié, fa bon balanç del trasllat. «Hi cap més gent, les companyies treballen amb més comoditat i estem al centre de la ciutat», ha valorat.Des d'aquest dijous fins diumenge, les veus de tres tenors seran les que ressonaran a la Sala Trono, que impressionaran el públic i el faran riure amb la comèdia gestual. «És la representació còmica de la vida d'un tenor», resumeix Negrié, que explica que la funció ensenya com tres tenors es preparen per a l'espectacle i, d'alguna manera, competeixen per lluir-se i demostrar que cadascú d'ells és capaç de fer la nota més llarga, o la més aguda, o de cantar més fort, en un escenari on només hi ha tres faristols i un piano de cua.El programador de la Sala Trono-Armanyà anima els espectadors a descobrir la cartellera, «indispensable per a conèixer el teatre contemporani català i el que passa i preocupa a les companyies contemporànies». «Totes seran a la Sala Trono», ha assegurat Negrié, convençut que mostraran el talent internacional, local i també local, «d'artistes tarragonins que defensem sempre».Després d'abaixar el teló a l'antic local, al carrer Misser Sitges, la Sala Trono està satisfeta amb la reubicació. «Aquí estem molt bé», ha admès Negrié, que detalla que la caixa escènica del Teatre Metropol és un espai més ampli, hi cap més gent i ofereix més comoditat a espectadors i a les companyies, que poden treballar «amb més tranquil·litat a nivell tècnic». «Les companyies aprofiten les qüestions tècniques per a donar més potència als espectacles», ha dit. A més, la localització, a tocar de la Rambla Nova, els dona «més difusió».A banda de les sensacions, les xifres també constaten que el trasllat és positiu. En l'anterior temporada, de febrer a maig, la Sala Trono Armanyà va tancar amb 3.125 espectadors, 1.300 més que en el mateix període de l'any anterior, quan encara actuaven a l'antic local, amb menys aforament. Així, l'ocupació ha rondat el 85%. Arrenquen la segona temporada amb la intenció de repetir.La Sala Trono programa per aquesta temporada el concert dels argentins Miau Trío; la companyia Nexus Europa i Les Antonietes porta Escenes d'un matrimoni i també es programa Yerma, amb la posada en escena de Marc Chornet. També es veurà a la Sala Trono-Armanyà El Niño de la Tele, de la companyia Flyhard Produccions; Ni con tres vidas que tuviera, de la companyia La Peregrina i RqueR Producciones, basada en l'entrevista de Jordi Évole a l'exmembre d'ETA Iñaki Rekarte a 'Salvados'.Sembla que rigui, d'Òscar Constantí i Mont Plans, obrirà la programació de novembre, que continuarà amb Mentalismo reservado, del mag i mentalista argentí Tony Montana, Magicomic (l'antiestrès), de Jordi Pota; Conexiones, Alba i Ceci Zen; a més de Màtria i El Declive, de la companyia Banfield teatro ensamble; i Instantáneas, la dansa del ballet Amaia Dorronsoro.Per acomiadar l'any, FACK15ANYS, de Roger Benet, s'estrenarà a la Sala Trono-Armanyà. El 2019 l'encetarà Paraules d'amor, una comèdia que ret homenatge a les «moltes maneres de parlar el català, no sempre conforme amb les normes de l'Acadèmia, dels avis o pares». El llarg dinar de Nadal i Les dones sàvies tancaran la temporada a finals de gener.