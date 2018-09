Finalitza la campanya 'Embarca't amb Cruises Amicvm i Costa Cruceros'

Larisa González ha estat la guanyadora d'un creuer pel Mediterrani per a dues persones

Actualitzada 20/09/2018 a les 14:55

Larisa González ha estat la guanyadora de la campanya 'Embarca't amb Cruises Amicvm i Costa Cruceros', impulsada per la conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona. El sorteig s'ha realitzat entre els 1450 participants dels 40 establiments que formen part de Cruises Amicvm. El premi consisteix en set nits en un creuer pel Mediterrani per a dues persones. L’establiment que ha entregat el premi ha estat la botiga de complements MISAKO.El vaixell en què viatjarà la guanyadora serà el creuer Costa Victoria i salparà de Tarragona el 21 de setembre per visitar Savona, Olbia, Maó, Ibissa i Palma de Mallorca.L’objectiu d’aquesta campanya era afavorir la dinamització del comerç i fomentar les compres al centre de la ciutat aprofitant la projecció de Tarragona com a Port d’arribada de creuers i en especial, com a Port Home (port d’embarcament i desembarcament) de la companyia Costa Cruceros.