ERC insta a Sánchez a augmentar les bonificacions als transportistes

Els republicans presenten mocions al Congrés i al Senat per l’obligatorietat d’anar per l’AP-7 i l’AP-2

Actualitzada 19/09/2018 a les 19:45

Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat sengles mocions al Congrés i al Senat, instant al Govern de l’Estat que presideix Pedro Sánchez a incrementar les bonificacions als transportistes obligats a utilitzar les autopistes de peatge AP-7 i AP-2. Aquesta formació defensa arguments similars als que ha fet públics la Cambra de Comerç de Tarragona aquesta setmana, i als emprats pel sector del transport. Fins i tot, demanen la gratuïtat en els trams alternatius a l’N340 pels quals estan obligats a circular.La senadora d’ERC, Laura Castel, proposa incrementar els descomptes al 100% per als trànsits coincidents amb els desviaments obligatoris i el 75% per a la resta de transportistes que circulin per aquestes autopistes. Aquesta formació, a través dels seus portaveus a les comissions de Foment del Congrés, Joan Margall, i del Senat, Laura Castel, van presentar formalment sengles Mocions Parlamentàries per a la seva tramitació en relació a la necessitat d’incrementar els descomptes establerts pels desviaments obligatoris a camions a les autopistes de peatge a Catalunya, que van entrar en vigor a principis d’aquest mes. Al Senat, ja ha estat aprovat per tots els grups, amb l’abstenció de Ciutadans.Com es recordarà, la nova restricció de trànsit obliga els vehicles de transport pesat (camions de 4 o més eixos) a desviar-se en alguns trams de les carreteres nacionals N-340 i N-240 a les autopistes de peatge AP-7 i AP-2, respectivament, al seu pas per les províncies de Tarragona, Lleida, Barcelona i Castelló, responent d’aquesta manera a una demanda social llargament sol·licitada pels alcaldes dels municipis per on discorren les dues vies, de manera especial a les Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona, amb l’objectiu principal de reduir l’alta sinistralitat viària que han suportat les dues carreteres nacionals, així com la millora de la fluïdesa del trànsit en aquestes vies.Per compensar els transportistes afectats per aquesta mesura, el Govern de l’Estat central va aprovar a finals d’agost una modificació per Reial Decret de les actuals concessions de les autopistes de peatge AP-7 i AP-2, establint una bonificació màxima del 50% de l’import del peatge als transportistes en funció del trajecte a recórrer, quantia que Esquerra Republicana considera «insuficient».