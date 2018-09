Cremen diversos vehicles a dos aparcaments soterrats darrere l'edifici de Lletres a Tarragona

La passada matinada també s'ha cremat completament una furgoneta al pàrquing Torroja

Actualitzada 20/09/2018 a les 12:44

Matinada amb diversos incendis que han afectat vehicles a la ciutat de Tarragona. Segons que han informat del cos de Bombers de la Generalitat, a les 02.40 h de la matinada van rebre l'avís per un incendi que afectava un vehicle al pàrquing Torroja.El foc va calcinar el 100% d'una furgoneta que estava estacionada a l'aparcament i les flames també van afectar el lateral i la part frontal d'un vehicle tot terreny que estava aparcat al costat.Una hora més tard els Bombers rebien l'avís d'un altre incendi de vehicles. En aquest cas afectava 1 cotxe i una moto aparcats a la planta -3 de l'edifici del carrer Santa Joaquima de Vedruna.Diverses partícules incandescents que es van introduir en els conductes de ventilació van fer que el foc arribés a la planta -1 d'un aparcament soterrat veí, concretament al carrer Sant Antoni Maria Claret. Allí, on també van haver d'intervenir els bombers. El foc va afectar dues motocicletes.Els Bombers de la Generalitat van tenir treballant als incendis cinc dotacions, que van donar per extingit el foc completament al voltant de les 06.00 del matí.