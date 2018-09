CaixaForum acull una exposició de 48 obres flamenques i holandeses

Els quadres provenen del Museu de Ginebra i mostren cinc gèneres pictòrics dels segles XVI i XVII

Actualitzada 19/09/2018 a les 19:41

Tarragona serà fins al 27 de gener l’epicentre de la pintura flamenca i holandesa dels segles XVI i XVII, gràcies a l’exposició de 48 quadres al CaixaForum, que mostren cinc gèneres molt diferenciats, dels quals alguns van ser revolucionaris en el temps en què van sorgir. Cornelis Cornelisz, Van Haalem, Nicolaes Maes o Pieter Brueghel són alguns dels autors de les pintures que ja es poden visitar a la sala del carrer Colom.Maria Glòria Olivé, directora de CaixaForum Tarragona, va anunciar que amb aquesta mostra de gran vàlua artística «encetem la temporada amb una exposició de primeríssima línia, a la que no hem de posar una catifa vermella, sinó d’or, per la importància que va tenir la pintura flamenca i holandesa als segles XVI i XVII». Tarragona és l’última ciutat de l’itinerari de l’exposició, la qual també ha visitat Lleida i Girona.La conservadora del Museu d’Art i Història de Ginebra i comissària de l’exposició, Mayte García Juliard, va explicar que els Països Baixos «van conèixer un desenvolupament econòmic sense precedents al llarg dels segles XVI i XVII, en gran part gràcies als èxits comercials dels ports d’Anvers i Amsterdam». En aquells temps, els pintors de la zona van començar a comercialitzar la seva obra, «pintaven i venien, sobretot a la burgesia i la nova classe acabalada», mentre que en els països del sud d’Europa els pintors encara «depenien de mecenes que els feien encàrrecs, com reis o l’Església», la qual cosa suposava «una important diferència».El museu suís disposa d’una col·lecció de més de 200 quadres flamencs i holandesos. García Juliard va comentar que l’exposició que acull Tarragona des d’ahir fa un recorregut dividit en cinc àmbits ben diferenciats. En els segles XVI i XVII el gènere millor considerat era el de pintura religiosa i mitològica, «perquè tenia una funció moralitzant». Un altre àmbit és el d’escenes quotidianes, «que no tenen cap vinculació amb l’espiritualitat», a més del dels paisatges com marines i incendis, «una pintora que no va existir fins a finals del segle XVI». L’evolució de l’art pictòric va tenir, com a escalafó més baix, «tot i la seva importància i qualitat artística», els bodegons i les natures mortes. El darrer dels gèneres que es poden visitar al CaixaForum és el del retrat, aquell que «estableix una relació entre el client i el pintor».CaixaForum ha organitzat fins al tancament de l’exposició quatre conferències i visites comentades els dissabtes, a les 19 hores, en català, i els diumenges, a les 12 hores, en castellà, al preu de 3 euros, a més de visites per a col·lectius i escoles.