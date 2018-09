Recurs contra la interlocutòria del cas Inipro per l'omissió de testimonis i l'obtenció irregular de proves

L'advocat de quatre dels investigats considera que la decisió del jutge «és lesiva pels meus clients i contrària a dret»

Actualitzada 19/09/2018 a les 08:57

Francisco Zapater, advocat que representa quatre de les quinze persones investigades pel cas Inipro, va presentar ahir recurs de reforma i subsidiari d’apel·lació contra la interlocutòria del passat 22 d’agost i que va ser notificada a les persones implicades el 12 de setembre, que acorda la incoació de procediment abreujat contra quinze persones, entre elles l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i la regidora del PSC Begoña Floria. Zapater, qui defensa a Alejandro Caballero, María Cecília Mangini, Mario Burzuri i Juan Carlos Lozano, considera que la resolució del jutge «és lesiva per als meus clients i contrària a dret».En l’escrit de recurs, Zapatero afirma que l’auto «omet i deixa sense resoldre tres qüestions de capital importància per al denominat cas Inipro». El lletrat defensa en la seva argumentació que el jutge «no ha resolt la petició que li vam fer, d’extreure i expulsar del procés del disc dur entregat a la Guardia Civil per Àlex Ricart, i l’extracció i expulsió d’elements de prova, per haver estat obtingut amb violació de drets fonamentals dels nostres representants i d’altres persones».En el segon punt, l’advocat considera que «l’instructor no ha resolt el recurs de reforma que vam interposar contra l’auto del 28 de gener anterior, demanant el desglossament i retirada de la causa d’un testimoni, per entendre que va ser incorporat vulnerant l’article 324 de la Llei d’Enjudiciament Criminal i amb desviació del mandat exprés de l’Audiència Provincial de Tarragona contingut en els seus autos de 30 de novembre i 22 de desembre del 2017».La tercera qüestió que, a judici de l’advocat Zapater, l’auto deixa sense resoldre, fa referència al fet que «l’instructor ha ignorat la declaració de diversos testimonis que van declarar que els treballadors d’Inipro van fer tasques per a l’Institut Municipal de Serveis Socials». «La interlocutòria recorreguda –va afegir Zapater– no diu una sola paraula sobre aquestes testificals, només que van declarar, tot i la seva importància, docs aquí estaria la contraprestació rebuda per l’Ajuntament als diners pagats a Inipro, que seria la prestació efectiva del servei contractat i la consecució de la finalitat que es pretenia: la pau social de la ciutat de Tarragona durant la crisi més forta que hem conegut en la nostra història moderna».Cal recordar que en el cas d’Inipro s’investiga si persones contractades per fer treballs a l’IMSS el van fer, en realitat, pel Partit dels Socialistes de Catalunya.