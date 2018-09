L'EMT posarà en servei els tres nous busos articulats de 155 places al febrer

La companyia ha optat per adquirir els vehicles en modalitat de lloguer, ja que, fins al novembre ha de seguir pagant les quotes dels busos vells

Autobusos llogats per set anys

Cinc busos de 12 metres el 2019

El procés d’adquisició de nous autobusos per part de l’EMT de Tarragona comença a materialitzar-se. La companyia municipal ha adjudicat aquesta darrera setmana a l’empresa Evo Bus (filial de Mercedes-Benz), els tres primers vehicles que han de permetre iniciar el procés de renovació d’una flota molt envellida. El reconegut fabricant alemany té ara un termini màxim de 6 mesos per produir i entregar les tres unitats a l’empresa tarragonina, si bé, des de l’EMT es treballa amb la idea que els nous autobusos arribaran a la ciutat abans, entre finals de gener i primers de febrer. «Quan arribin caldrà fer alguns ajustos, com ara instal·lar les nostres emissores i realitzar algunes tasques de manteniment, però serà ràpid. Comptem poder-los posar en servei al llarg del mes de febrer», s’apunta des de l’empresa de transports.Aquesta primera entrega consta de tres autobusos articulats Mercedes-Benz Citaro G de 18 metres de longitud, dièsel Euro VI i una capacitat de fins a 155 viatgers (44 places en seients i d’altres 111 de peu), segons les especificacions tècniques del fabricant. L’aforament de les noves unitats és sensiblement superior a la dels models que actualment circulen per la ciutat, que disposen de prop de 90 places i compten amb una longitud de 12 metres.Com ja va avançar Diari Més, aquests nous vehicles d’alta capacitat realitzaran serveis a les línies educacionals L41 i L42 (Campus de Sant Pere i Sant Pau i Complex Educatiu, respectivament) i a la L54, la més usada de la xarxa, que connecta Bonavista amb Sant Pere i Sant Pau, passant pel centre de la ciutat. Els tres itineraris registren puntes de demanda molt elevades a les hores d’entrada i sortida de les aules, el que segons s’apunta des de l’EMT, obliga a afegir, de forma habitual, autobusos especials de reforç.Amb l’increment de capacitat dels busos que serveixen aquestes línies, la problemàtica hauria de quedar resolta.A més dels serveis educacionals, l’EMT també contempla incloure una de les tres unitats de 18 metres en algunes expedicions de la línia 8 (Hospital Joan XXIII/ Vall de l’Arrabassada), que pateix moments puntuals de saturació en el tram entre Pere Martell i el barri de Llevant.L’empresa municipal ha de continuar pagant fins aquest novembre el rènting financer dels autobusos vells, comprats en l’època de Joan Miquel Nadal, per la qual cosa, les tres noves unitats articulades s’han adquirit sota la modalitat d’arrendament operatiu, el que en la pràctica significa que els vehicles no seran propietat de l’EMT, i transcorreguts set anys, data en la qual venç el contracte de lloguer, ja no podran seguir formant part de la flota. Així, l’empresa pública pagarà a Evo Bus pels tres busos articulats, a partir d’ara i durant set anys, un total d’11.399 euros mensuals en concepte de lloguer i d’altres 2.295 euros mensuals pel manteniment de les unitats.Des de la companyia de transports s’assegura que aquesta situació quedarà resolta de cara a les noves adquisicions dels propers exercicis (es preveu invertir un total de 8.140.000 d’euros fins a l’any 2021), un cop s’extingeixin els pagaments dels busos vells aquest poper novembre.Pel que respecta a les incorporacions de l’any 2019, l’EMT planteja adquirir en propietat fins a cinc busos estàndard de 12 metres (com els actuals) per tal de seguir reemplaçat les unitats més antigues de la flota. Val a dir però, que el volum final d’unitats podria variar en funció dels comptes municipals que s’aprovin a plenari. Encara s’ha de concretar la dotació pressupostària que el consistori destinarà per a tal efecte.Tots els busos que s’aniran incorporant a la flota comptaran amb dues rampes per a persones amb mobilitat reduïda, en comptes d’una, com fins ara, i equiparan càmeres de seguretat per enregistrar qualsevol incident.