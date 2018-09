L'Advocacia Catalana reclama una llei perquè tothom tingui «un judici just»

El Consell vol garantir la neutralitat i la independència dels professionals davant els judicis paral·lels

Actualitzada 19/09/2018 a les 17:08

El Consell de l’Advocacia Catalana reclama al govern espanyol que impulsi la llei orgànica del dret de defensa. Segons ha explicat aquest dimecres el seu president, Julio Naveira, amb aquest paraigua legal volen garantir que els ciutadans tinguin «un judici just» i que els professionals de l’advocacia puguin treballar amb neutralitat i independència davant «els judicis paral·lels afavorits per les xarxes i els mitjans». Precisament, aquest serà el tema central del IV Congrés de l’Advocacia Catalana que se celebrarà el 27 i 28 de setembre a Tarragona. Aquest fòrum de debat també servirà per a establir les bases de la nova normativa que impulsa la institució.El president del Consell ha demanat a l’executiu espanyol que impulsi la tramitació de l’avantprojecte de llei orgànica del dret de defensa, engegat per l’advocacia institucional. «Quan des de l’advocacia institucional demanem la regulació d’aquest dret, en realitat estem defensant que el ciutadà tingui un judici just», ha argumentat. En aquest sentit, les aportacions dels participants al congrés -se n’esperen més de 400- s’incorporaran a la llei orgànica que es vol impulsar.Segons Naveira, la defensa dels ciutadans «només estarà garantida si els advocats exerceixen de forma responsable, lliure, sense pressions ni ingerències» i si hi ha un accés igualitari a la justícia. «Qualsevol atac o intromissió a l’exercici de la professió és totalment inadmissible i ha de ser protegit pel legislador», ha insistit en roda de premsa a Tarragona.Una entrevista als advocats Jordi Pina i Cristóbal Martell, que tindrà lloc dijous 27 de setembre sota el títol ‘Mas Media: Veredicte anticipat?’, encetarà el debat sobre com afecta al dret de defensa la pressió social i mediàtica, i sobre la influència de les noves eines de comunicació a l’hora d’establir judicis paral·lels.El divendres 28 de setembre es posarà sobre la taula la nova proposta de normativa de l’Advocacia Catalana elaborada a partir de les aportacions dels col·legis i dels professionals del sector. Un cop sotmesa a debat, la nova normativa serà aprovada, si s’escau, pel plenari del Consell -format pels degans dels catorze col·legis d’advocats de Catalunya- i és farà arribar a les administracions competents.El degà del Col·legi d’Advocats de Tarragona, Manel Albiac, ha animat a tots els professionals de l’advocacia a participar en aquest congrés. A més, ha explicat que han posat a l’abast de tots els col·legiats un formulari web perquè facin arribar les aportacions en relació a la nova normativa de l’Advocacia Catalana, que ha de substituir la que es manté vigent des del 2008.