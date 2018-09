Joan Aregio, nou adjunt a la direcció de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla

L’exsecretari d’Empresa i Coneixement també ocuparà la gerència de l’àrea social de l’organització

Actualitzada 19/09/2018 a les 15:07

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, dedicada a la prestació de serveis sanitaris i socials, ha reforçat la seva àrea social amb la incorporació de Joan Aregio com a adjunt a la direcció general i gerent de l'àrea social de l'organització. Aquesta reestructuració respon, segons la institució, a la voluntat de «potenciar l'activitat social i la vocació de servei de l'organització, en constant creixement des de la seva creació l'any 2004 amb la posada en marxa del Centre Especial de Treball Santa Tecla per a persones amb discapacitat intel·lectual». En les seves atribucions com a adjunt a la direcció de la Xarxa Santa Tecla, Joan Aregio assumeix també la responsabilitat en les àrees de recursos humans i serveis jurídics.El tarragoní Joan Aregio ha ocupat diversos càrrecs a l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació i la Generalitat. En els darrers anys, havia estat secretari d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació (2014-2016) i titular de la secretaria d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Coneixement, càrrec que va deixar a mitjan 2018. El passat mes de juny es va reincorporar a la seva plaça a l'Agència Catalana de l'Habitatge.