Els nens prenen els carrers de la Part Alta

La Cercavila de la Santa Tecla Petita ha omplert tots els espais per on ha passat, amb centenars de pares que han acudit, en gran nombre, amb els fills

Actualitzada 19/09/2018 a les 21:15

Correfoc petit, pastís i Retaule

Els carrers de la Part Alta, la plaça de la Font inclosa, s'han convertit aquest dimecres en una aula gegantina en la qual ha predominat el soroll que fan els nens quan el professor surt un moment i els deixa sols. Una enorme quantitat de pares amb els seus fills, diversos centenars, s'han donat cita per presenciar la Cercavila de la Santa Tecla. El soroll dels infants es confonia amb les músiques dels diversos elements que hi han participat. En total, han estat 24 les entitats que han portat els seus balls a la Part Alta, entre elles l’Àliga Petita de Reus i el Lleonet del Vendrell, que han estat convidats amb motiu de la celebració del desè aniversari de l’Aligueta tarragonina i del quinzè del Lleonet de la ciutat. El carrer Major, la plaça de les Cols, Merceria, la plaça del Fòrum, Santa Anna i Cós del Bou s'han omplert de persones que han acompanyat els participants en la Cercavila de la Santa Tecla Petita, que ha finalitzat allà on ha començat, a la plaça de la Font, on s'ha fet la tanda de lluïment.La jornada de dimecres també ha viscut els versots i parlaments dels balls parlats petits, mentre que als jardins de Saavedra hi ha hagut gastronomia, el concert que ha ofert Oscárboles i la projecció de la pel·lícula Jurassic Park, d’Steven Spielberg, en el marc de la proposta Cinema a la Fresca. La jornada finalitza amb els concerts de l’Orquesta Mondragón a l’Anella Mediterrània.El cap de setmana s’apropa i el programa de Santa Tecla s’engrandeix. Dijous, tindrà lloc un dels actes més esperats de les festes. La Catedral serà escenari, a partir de les 22.30 hores, d’una nova edició del Retaule de Santa Tecla que representa l’Esbart Santa Tecla amb la música de la cobla La Principal de la Bisbal, ampliada i dirigida per Francesc Cassú. Després de 27 anys de representacions, des que Jaume Guasch va crear El Retaule de Santa Tecla per rememorar la vida i martiri de la patrona de Tarragona, enguany s’estrenarà un nou vestuari.La jornada començarà a les 17 hores, a la Catedral, amb una visita guiada que descobrirà al visitant el bestiari medieval que hi conté. A les 19 hores tindrà lloc l’obertura de l’Espai Barraques al passeig de les Palmeres, proposta en el qual participen diversos col·lectius alternatius que ofereixen gastronomia i activitats culturals. A la mateixa hora, l’interès es traslladarà fins a la plaça de la Font, on el Gremi de Pastissers repartirà 2.000 racions del Braç de Santa Tecla, de 75 metres. Les persones que el vulguin degustar hauran de fer-se amb el corresponent tiquet, des d’una hora abans, a l’estand de les festes instal·lat al vestíbul del Teatre Tarragona.Finalitzat el berenar popular, a les 19.30 hores es donarà la sortida al Correfoc Petit, que unirà el Balcó del Mediterrani amb la plaça Corsini, omplint de llum i soroll la Rambla Nova. En la carretillada conjunta final hi participaran els petits del Ball de Diables, el Drac, el Bou i la Vibrieta, a més dels grups convidats la Franaqueta de Cambrils, el Ball de Diables Petit del Morell i el Ball de Diables Infantil de la Bisbal del Penedès.La jornada finalitzarà a les 23.30 hores a la plaça de les Cols, on el Ball de Diables oferirà una carretillada que cremarà gran quantitat de pólvora.