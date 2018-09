El PDeCAT estudia acudir a la justícia per conèixer les xifres dels Jocs Mediterranis

Dídac Nadal també valora portar el cas a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de la Generalitat

Actualitzada 19/09/2018 a les 16:26

El portaveu del Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT) a l’Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, estudia la possibilitat d’acudir a la Justícia amb l’objectiu que l’equip de govern (PSC-PP) doni a conèixer les xifres de balanç dels Jocs Mediterranis. «Fa gairebé tres mesos que es van celebrar els Jocs, és inadmissible que encara no tinguem cap dada oficial», ha manifestat Nadal.El partit estudiarà «quina és la via més adequada per tal de tenir accés a tota la informació relacionada amb els Jocs Mediterranis» i intentarà aconseguir-la «mitjançant la llei de transparència i acudint a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública o acudint al contenciós administratiu», ha comentat el portaveu.El Grup Municipal del PDeCAT vol conèixer el nombre d’entrades venudes en cadascuna de les disciplines esportives i en els actes d’inauguració i clausura dels Jocs. També reclama saber la quantitat econòmica recaptada en la venda d’entrades, el nombre d’entrades regalades i el nombre total d’assistents en cadascun dels esdeveniments que van tenir lloc durant la celebració dels Jocs.«Des del passat juliol hem registrat diverses sol·licituds, tant a l’àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament de Tarragona com a la Fundació Tarragona 2018 reclamant informació i a hores d’ara no hem tingut cap mena de resposta», ha recordat Nadal.Tarragona va celebrar els Jocs Mediterranis del 22 de juny a l’1 de juliol del 2018. Les previsions realitzades i difoses per la Fundació Tarragona 2018 indicaven que l’esdeveniment esportiu comptaria amb 150.000 espectadors i que els ingressos de la venda d’entrades serien d’aproximadament 1,7 milions d’euros.