Denuncien el lamentable estat dels lavabos portàtils durant les festes

Una imatge compartida a les xarxes socials mostra un WC usat i obert a la plaça de la Font

Actualitzada 19/09/2018 a les 18:27

El soroll no és l’única cosa que es pateix durant les festes majors, sinó que l’altre gran problema són els pixats a la via pública. Així se n’han fet ressò la plataforma Farts de Soroll de Tarragona. Amb Santa Tecla ja encetada, els veïns han compartit a Twitter la imatge de dilluns a la nit de la plaça de la Font, on es pot veure un lavabo portàtil usat i obert.