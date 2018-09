Xumets, ball de gralles infantil i música a la fresca a la plaça De la Font

La plaça de les Cols viurà dimarts l’estrena del ball parlat de la Sebastiana del Castillo, i la plaça de la Font la Ballada de l’Esbart Dansaire

Actes de dimarts

Les Festes de Santa Tecles segueixen avançant en el seu programa d’activitats. La setmana va començar dilluns amb diverses propostes destinades als més petits, com la proposta de donar un xumet a la Víbria, que ha acabat a la plaça del Rei després d’una llarga cercavila per la Part Alta, o el ball de gralles infantils que ha tingut lloc a la plaça dels Sedassos, amb la participació dels Grallers i Timbalers Mans Petites, de l’Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler.Els jardins de Saavedra també ha estat escenari privilegiat de les Festes de Santa Tecla. Aquest espai ha acollit propostes com la Fira Food Trucksi una sessió de cinema a la fresca, amb la projecció de la pel·lícula Dirty Dancing. A més, la plaça De la Font ha viscut l’actuació dels grups Dr. Prats i Porto Bello, mentre que els jardins de Saavedra han tancat la jornada del dilluns amb una selecció musical.La programació de la jornada de demà, dimarts, inclou la Baixadeta de l’Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits, els Negritos Petits i la Cucafereta. La concentració s’iniciarà a les 18.30 hores a la plaça de la Seu. Per altra banda, a les 20 hores, a la plaça de les Cols, tindrà lloc un dels actes més esperats de la festa, ja que s’estrenarà el ball parlat de la Sebastiana del Castillo, dedicat a una de les assassines en sèrie més conegudes de l’Estat espanyol, que va posar fi a la vida de la seva família i de l’home amb el qual festejava.La jornada festiva del dimarts finalitzarà amb la ballada que protagonitzarà l’Esbart Dansaire a la plaça de la Font i que començarà a les 22 hores. Una hora abans, als jardins de Saavedra, hi haurà una sessió de cinema a la fresca.