«Tinc un sentiment de felicitat i també de vergonya per fer el pregó»

L’atleta que va escriure en majúscules el seu nom a la història del Nàstic serà la protagonista divendres del pregó de Santa Tecla

Actualitzada 17/09/2018 a les 20:21

—Em va trucar la Begoña Floria cap al mes de juny i m’ho va comentar. Tal com explico al pregó, va ser tota una sorpresa. Fa trenta anys que vaig ser campiona del món, però crec que ha tingut molt a veure la meva vinculació a l’esport tarragoní, així com la meva vinculació amb els Jocs Mediterranis. Orgull i responsabilitat davant d’aquest repte.—Sí. Vaig patir perquè aquest cap de setmana he tornat del Campionat del Món de Rítmica que s’ha celebrat a Bulgària i tenia por que no tingués temps per a preparar-ho tot. A més, podien coincidir dates però, per sort, finalment no ha estat així.—No. Potser ara ho valoro més. Quan ets més jove no ets tan conscient de les coses, però ara sí que ho sóc. Ara entenc la rellevància i la importància que té el pregó de la ciutat i és per això que em fa tanta il·lusió.—Sí. Tractaré d’explicar una mica qui sóc jo i què ha fet pensar a algunes persones que sóc l’adequada per fer el pregó. També hi haurà gent que no em coneix ni ha sentit a parlar de mi, o que saben qui sóc perquè porto als meus nens a Teresianes. Intentaré no avorrir a ningú.—Es van posar molt contents quan van conèixer la notícia. Molt orgullosos de mi. Ells em comenten: digues això, digues allò... Però ja tinc molt clar tot allò que exposaré. He de ser jo mateixa i he de fer el discurs d’una forma molt natural.—L’essència són l’esport i el que representen les persones en l’esport. Parlaré del món de l’esport, de la meva família i de tothom que ha ajudat a fer el meu camí.—Sí, penso que sí. Tarragona i, sobretot, crec que el Nàstic té molta força.—No. He de dir que vaig tenir l’honor de ser pregonera a Gandesa, el poble dels meus pares. Va ser bonic i molt emotiu. Aquell aprenentatge crec que m’ajudarà molt.—Un sentiment de felicitat i una mica de vergonya també. Sempre he tingut aquesta sensació que hi ha molta gent que ha fet més mèrits que jo per fer el pregó de Santa Tecla. Sóc una persona normal i crec que hi ha gent que s’esforça i se sacrifica més. Sóc una persona afortunada perquè m’he ho he guanyat, però he tingut les coses fàcils. Però tot això ja ho explicaré al pregó, no et vull dir més. Tinc la sort del suport del meu marit (Ramon Planes, mà dreta d’Eric Abidal a la direcció esportiva del Barça) i d’haver format part de tot el que ha comportat els Jocs Mediterranis.—Parlaré una mica dels Jocs, en clau positiva, ja que el pregó ha de ser positiu. Els Jocs eren una molt bona oportunitat, i ho continuo pensant.—No en faré cas. Respecto totes les opinions i més encara en el moment actual en què vivim. Agraeixo a tothom que no va posar pals a les rodes als Jocs Mediterranis, però tothom té la seva opinió.