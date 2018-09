No ha convidat els mitjans de comunicació locals perquè es tracta d'un 'esdeveniment internacional'

Un 'esdeveniment internacional' del qual els tarragonins no es podran informar a través dels seus mitjans de proximitat. La presentació del Seat Tarraco, prevista per aquest dimarts, 18 de setembre, a les 19.00 h a la Tàrraco Arena Plaça (TAP) es farà sense la presència de mitjans de comunicació tarragonins per decisió de la marca.Segons explica Nació Digital, que s'ha posat en contacte amb l'empresa automobilística, aquesta addueix que ha hagut de fer una selecció, ja que tots hi caben. La marca, a més, afegia que les invitacions s'han enviat a mitjans 'concrets', seleccionats.