S'enfronta a 14 mesos de presó per sostreure una motxilla en un gimnàs de Tarragona

Els Mossos van enxampar l’acusada gràcies al dispositiu de localització del telèfon mòbil de la víctima

Actualitzada 18/09/2018 a les 16:57

Una usuària d’un gimnàs de Tarragona s’enfronta a 14 mesos de presó per haver sostret, presumptament, la motxilla d’una altra clienta. Els fets es van produir el passat 9 de maig a l’establiment Viding, ubicat a la Rambla del President Lluís Companys. Segons la fiscalia, durant la tarda l’acusada va acudir al gimnàs «amb l’ànim d’obtenir un benefici il·lícit» i es va apoderar d’una motxilla que era propietat d’una altra usuària. El ministeri públic sosté que la perjudicada havia deixat les seves pertinences a l’interior d’un armariet i que no consta que s’emprés la força per sostreure-la. Al cap d’unes hores, els Mossos van poder localitzar la bossa gràcies al dispositiu de localització del telèfon mòbil que la víctima guardava al seu interior. La motxilla estava en mans de la presumpta lladre, que serà jutjada per un delicte de furt als jutjats penals de Tarragona.La víctima no reclama cap compensació perquè va poder recuperar tots els objectes sostrets, els quals estaven valorats en poc més de 800 euros.