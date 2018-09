Lleó i Lleonet celebren els seus aniversaris amb un brindis popular

L’acte tindrà lloc demà, 19 de setembre, a les vuit del vespre als Jardins de la Casa de la Festa

Actualitzada 17/09/2018 a les 20:22

25 anys del Lleó

15 anys del Lleonet

L’Associació de Portants del Lleó de Tarragona està d’aniversari. El seu Lleó commemora els 25 anys des de la seva recuperació i el Lleonet en fa 15 que va néixer amb l’objectiu d’implicar als més petits. Per això, ho tenen tot a punt per a una celebració conjunta on hi tindran cabuda adults i nens. Serà demà 19 de setembre a les vuit del vespre als Jardins de la Casa de la Festa, just en finalitzar la Cercavila de la Santa Tecla Petita. L’Associació Portants Lleó de Tarragona convidarà als més petits a una mousse de llimona i als adults que s’acostin a celebrar aquestes efemèrides amb ells una mousse de Chartreuse. El Lleonet del Vendrell estarà present a la festa. El cap de l’entitat Francesc Martorell explica que «estem molt contents d’aquesta celebració conjunta perquè som una entitat molt familiar».La peça del bestiari es va recuperar l’any 1993 arran d’una proposta de l’associació de veïns Verge del Carme. Ara, l’entitat no està vinculada a cap associació i de les 12 persones que van iniciar aquest projecte ja en són 25 adults i 13 nens. «La nostra entitat és petita però el que ens diferencia és que aquí no es jubila ningú, no hi ha relleu, tothom que vulgui i tingui ganes pot continuar sortint i gaudint de la festa» explica Martorell. Per commemorar aquesta data, el dia de Santa Tecla sortiran amb els vestits que van portar durant els primers anys de vida del Lleó.I també està de celebració el Lleonet petit que compleix 15 anys. Entre els actes per celebrar-ho destaca que es podrà visitar durant els dies de Festa Major a la Casa Miret situada a la Rambla Nova. Els nens poden participar dels 4 als 9 anys portant el Lleonet petit. «El Lleonet és el relleu natural del gran, en aquests 15 anys han passat molts nens, l’anècdota d’aquests anys és que al començament no volen sortir amb el Lleonet per vergonya i després cap vol marxar» explica Martorell.I vinculat als nens, una de les activitats favorites que destaca l’Associació Portants del Lleó és la de Santa Tecla a les Escoles que permet apropar la Festa als més petits i, vinculat a aquesta activitat, tenen nous projectes que encara no poden avançar però esperen que tinguin una bona acollida.La valoració que en fan d’aquests anys és del tot positiva «portar el Lleó i el Lleonet és un orgull per nosaltres donat que juntament amb l’Àliga, les dues figures coronades, és la representació de la nostra ciutat i ho fem el millor que sabem a la ciutat i quan ens conviden fora» explica Martorell.