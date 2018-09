La plaça de les Cols viu la recuperació del ball de Sebastiana del Castillo

Els més petits han pogut convertir-se en portadors dels elements festius, en una Baixadeta que ha reunit un nombrós nombre de persones

Actualitzada 18/09/2018 a les 21:20

La Baixadeta

La plaça de les Cols ha viscut la recuperació del ball de Sebastiana del Castillo, una iniciativa de la Mulassa que perseguia des de feia quinze anys. Aquest ball es va representar per primera vegada a Tarragona l’any 1853. El 1929 va ser la darrera ocasió, fins aquest dimarts. El ball està inspirat en les aventures i patiments d’una noia que va ser tancada a la torre d’un castell per la seva família, la qual la volia casar amb una persona que ella rebutjava, ja que estava enamorada d’una altra. Aquest fet la va convertir en una de les assassines en sèrie més conegudes d’Espanya i la seva vida es va fer molt popular. Fins i tot autors com Camilo José Cela ens van inspirar en ella.Els fets van ocórrer a inicis del segle XVIII. Sebastiana del Castillo va posar fi a la vida de la seva família –pare, mare i dos germans– i la del seu amant. Convertida en bandolera, va ser capturada i ajusticiada el 1735 en un patíbul instal·lat a la plaça Major de la localitat de Ciutat Rodrigo (Salamanca).La nova incorporació a les Festes de Santa Tecla ha estat molt ben rebuda pels assistents a la representació. Un nodrit nombre de persones s'han citat a la plaça de les Cols.La Mulasseta ha aprofitat aquest personatge per denunciar atacs masclistes d’actualitat, com els dels casos de la manada i Juana Rivas. Un total de 21 actors, encapçalats per Emma Clarke –Sebastiana del Castillo– i 8 músics van ser els responsables de la representació.Una hora i mitja abans ha donat inici, al pla de la Seu, la Baixadeta de l’Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegantons Moros Petits, els Negritos Petits i la Cucafereta. El protagonisme ha estat per als nens, l’autèntica pedrera de les Festes de Santa Tecla del futur. Han pogut ser portadors d’aquests elements del bestiari, sense ser-ne els oficials, com a manera d’introduir-se en la festa tarragonina. Des del pla de la Seu, el seguici s'ha dirigit a la plaça de les Cols, després de descendir per les escales de la Catedral, per afrontar el carrer Major fins a arribar a la plaça de la Font.Els portadors del Lleonet, nens d’entre 4 i 9 anys, han participat en la celebració de la Baixadeta de manera molt especial, ja que enguany està d’aniversari, donat que celebra quinze anys, deu menys que el Lleó.