La Mulassa de Tarragona recupera el Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo

Avui dimarts tindrà lloc l’estrena d’aquest ball parlat actualitzat ara per l’entitat en clau feminista que donarà protagonisme al paper de la dona

Actualitzada 17/09/2018 a les 20:31

La dona com a protagonista

El Ball Parlat de la Sebastina del Castillo va desaparèixer el 1929, esdevenint juntament amb el de Dames i Vells uns dels darrers en fer-ho. Aquest ball que havia estat molt popular al Camp de Tarragona, explicava la història d’un tràgic succés que va tenir com a protagonista una dona.Basat en un romanç del segle XVIII, la història narra que Sebastiana del Castillo era una noia a qui els seus pares no la van deixar casar amb el noi que ella estimava, i la van tenir un any segrestada. Quan va aconseguir fugir va matar els seus pares i, segons les versions, també al seu amor o el seu germà. Va fugir i es va dedicar al bandolerisme, perpetrant tota mena de crims. En l’adaptació que veurà la llum avui de la mà de l’Associació Mulassa de Tarragona, la jove fuig d’Andalusia cap a Tarragona on trobarà un grup de dones bandoleres que donaran suport a la seva causa. Sebastiana fou ajusticiada el 23 de setembre, el dia de Santa Tecla.«La idea de recuperar aquest ball ve de fa 15 anys, quan vam entrar gent nova que vam impulsar el projecte de la Mulassa petita. Ja en aquella època vam començar a pensar a fer coses noves per implicar més gent i fer l’entitat més activa» explica Ricard Garcia, president de l’entitat. Avui aquest projecte veurà la llum amb una única representació. Serà a les vuit del vespre a la plaça de les Cols.La posada en escena serà important i l’equip està format per vint-i-dos actors —disset dels quals seran dones— i vuit músics. «Una petita part de l’equip està format per persones que ja formaven part de l’entitat però no tenien una funció concreta i han volgut implicar-se més amb aquest ball parlat però la gran majoria de gent és gent nova, molt jove, vinculats al món del teatre que han volgut formar part del projecte» explica Garcia.Aquest ball parlat té un tret diferenciador donat que té un fort component femení. Sebastiana és la protagonista d’aquest ball parlat, una dona que es rebel·la contra el seu destí. El ball inclou una part lligada a l’actualitat. Aquesta actualitat que es relata en to satíric i humorístic, abordarà també temes que, entre d’altres, afecten especialment a les dones i ha tingut el moviment feminista com a protagonista com és el cas de La Manada que va treure milers de dones a manifestar-se al carrer.A més, aquest ball parlat havia estat tradicionalment representat per homes, ara el gruix de l’equip seran dones com les actrius que donaran vida al grup de bandoleres que cometen crims a Tarragona. L’encarregat de crear el guió d’aquesta part més satírica i humorística ha estat el director escènic Marc Jornet i el mateix Ricard Garcia.Pel que fa a la música, s’ha recuperat una partitura musical i Roser Oliver ha estat l’encarregada de realitzar els arranjaments musicals adaptant-la a la sonoritat tarragonina de Santa Tecla. El text combina el castellà i el català segons la ubicació escènica del ball.«Sentim una mica de vertigen perquè és una posada en escena molt important i esperem que agradi i tingui una bona acollida per part del públic que vingui a veure el ball» explica Garcia.