L'exalcalde Nadal carrega contra Ballesteros pel Cas Inipro

Ballesteros va declarar divendres que Nadal va ser «imputat, acusat i posat a judici oral» quan era batlle i que finalment, «va demostrar la seva innocència»

Actualitzada 18/09/2018 a les 18:16

L’exalcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, ha manifestat que el seu successor en el càrrec, Josep Fèlix Ballesteros, investigat pel cas Inipro, «falta a la veritat». Nadal ha afirmat que, «després de les declaracions realitzades per l’alcalde –el passat divendres– em veig amb l’obligació de parlar per tal de defensar-me». En declaracions als mitjans de comunicació, Ballesteros va dir que Nadal va ser «imputat, acusat i posat a judici oral», però que, «sortosament per ell, va demostrar la seva innocència fins al final».En aquest context, Nadal ha emès aquest dimarts un comunicat en el qual ha subratllat que «el senyor Ballesteros compara la seva situació processal amb aquella que jo vaig viure quan era alcalde de Tarragona», per recalcar que «jo només vaig ser imputat, ara investigat, arxivant-se el cas per manca de cap indici de comissió d’un delicte o falta, és a dir, sense acusació judicial». Nadal ha afegit «aprofito per recordar que la denúncia falsa va ser feta per algun distingit representant del Partit Socialista a Tarragona».En un apartat de les seves declaracions, Nadal ha apuntat que, en el cas Inipro, «el senyor magistrat, després de considerar-lo investigat en la causa, ha dictat un auto judicial d’acusació formal contra el senyor Ballesteros i el seu equip, en el qual s’estima l’existència d’indicis clars de la comissió de vuit delictes penals i, conseqüentment, acorda l’apertura de Judici oral». «En cas de dubte, el senyor Ballesteros pot rellegir les publicacions periodístiques de l’època», ha dit.Nadal ha comentat, també, que «en tot cas i pel bé de Tarragona, li pregaria al senyor alcalde Ballesteros que rectifiqui públicament i expressament la falsedat que ell posava de manifest, pregant-li s’abstingui, en qualsevol, cas de referir-se a la meva persona i, menys, faltant conscientment i deliberadament a la veritat».Nadal ha recordat que «quan vaig deixar de ser alcalde de Tarragona, vaig prendre la decisió de no realitzar valoracions sobre la vida política municipal». «Pensava que amb el silenci m’imposava un respecte institucional i de ciutat que creia necessari», ha afegit, per concloure dient «crec haver complert amb el que em vaig proposar, tot i que sovint he hagut de fer veritables esforços per no opinar sobre temes que afectaven la nostra ciutat».En les manifestacions del passat divendres, Ballesteros també va carregar contra l’oposició municipal per actuar «amb tacticisme i voluntat de desgast». L’alcalde es va mostrar sorprès perquè la portaveu de la CUP, Laia Estrada, encara «estigui en actiu», malgrat ser l’única persona «que ha estat acusada, imputada i condemnada en la història de l’Ajuntament democràtic».