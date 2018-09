ERC critica «l'estat de degradació de la ciutat» i diu que és «una vergonya»

Pau Ricomà demana la revisió del contracte amb la concessionària de la recollida de la brossa i de la neteja dels espais públics de Tarragona

Actualitzada 17/09/2018 a les 19:52

Ple per debatre els Jocs

Esquerra Republicana de Catalunya considera urgent aplicar «un pla de xoc contra la degradació que està patint l’espai públic de Tarragona i el vandalisme». Per lluitar contra aquests fets, el grup municipal republicà demanarà que als pressupostos de l’any vivent hi hagi una partida suficient. El seu portaveu, Pau Ricomà, va expressar ahir la seva «preocupació, vergonya i cert desencís per la brutícia i la deixadesa dels parcs i carrers de la ciutat», i va referir-se a la necessitat de «lluitar contra l’incivisme». Ricomà va recordar que l’any passat, en una conferència sobre l’estat de la ciutat, l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros «va proposar un pacte contra l’incivisme i aquesta batalla l’ha perdut perquè no s’ha jugat, ja que no s’han posat els recursos necessaris, i l’únic que se li ocorreix dir és que la gent de Tarragona és incívica». Ricomà es va preguntar si Ballesteros «es considera l’alcalde dels incívics» i va demanar que als pressupostos municipals del 2019 «hi hagi partides concretes». «No és acceptable que en parcs infantils hi hagi rates», va remarcar.Entre les propostes que hauria d’incloure el pla de xoc, el portaveu d’ERC va destacar la necessitat de dur a terme una «inspecció i control de tots els contractes, en especial el de la neteja, d’aquelles empreses concessionàries que actuen a l’espai públic». La formació republicana aposta, també, per impulsar el reglament de les deixalleries i combatre així els abocadors il·legals, una mesura que «malauradament es va aprovar en consell plenari a proposta d’un grup de tarragonins tuitaires i el govern del PSC-PP no ho ha tirat endavant». ERC es mostra partidària d’aplicar «dispositius policials que vigilin el compliment de les ordenances i que ses posin les sancions establertes davant abocaments il·legals», va dir.Ricomà va dir que «Tarragona ha dinamitat ponts amb les entitats veïnals i ha malbaratat un exèrcit de persones que treballen per millorar els seus barris». El polític republicà va posar com a exemple de bona convivència Pontevedra, «on hi ha poc incivisme perquè la participació ciutadana és clau».ERC es mostra partidària de«demanar un ple extraordinari per debatre sobre els Jocs Mediterranis, ja que s’ha fet un disbarat amb els números, que han estat pitjor del que pensàvem a causa d’una planificació pèssima», va dir Ricomà. El republicà va qüestionar el fet que «l’alcalde no doni xifres i es negui a fer una valoració, quan ha estat un dels seus temes principals en les darreres legislatures» i va anunciar que «parlem amb els grups de l’oposició per demanar que es faci aquest plenari extraordinari».