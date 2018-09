El Nano Capità, a la motxilla de Santa Tecla del Diari Més

Es repartirà aquest dijous 20 a les oficines del carrer Manuel de Falla 12 de Tarragona

Actualitzada 17/09/2018 a les 20:35

Hi ha moltes maneres de mostrar l’esperit tecler i les ganes de festa. I enguany, una d’elles serà duent la motxilla que Diari Més regalarà aquest dijous dia 20. Aquesta iniciativa ja s’ha fet en altres ocasions tant per les festes de Santa Tecla com per la festivitat reusenca de Sant Pere. Els colors blau i groc tan característics de la capçalera seran els de la motxilla que enguany estarà protagonitzada pel Nano Capità.El dibuix d’aquest nano ha estat obra del pintor tarragoní Tito Figueras. Quan se li pregunta sobre quins són els motius que l’han dut a escollir aquesta figura del Seguici popular, Figueras explica: «Crec que és un dels elements que més crida l’atenció als nens i nenes, juntament amb el gegant Moro. A més, encara no s’havia utilitzat en edicions anteriors de la motxilla. La combinació d’aquests dos factors m’ha fet decantar pel Nano Capità».El pintor comenta que a l’hora d’elaborar el disseny del dibuix «el suport mana». I és que el fet de ser un disseny imprès sobre tèxtil fa que el dibuix en qüestió hagi de ser molt significatiu, escollint aquells elements que el caracteritzen. En aquest sentit, Tito Figueras afegeix que la seva elaboració està molt a prop del disseny gràfic.«Crec que és una iniciativa molt simpàtica, que a la gent li agrada», afirma l’artista. I conclou: «estic encantat de formar part d’aquesta i altres iniciatives que duu a terme Diari Més».La motxilla es podrà recollir dijous a les oficines de Diari Més a Tarragona, al carrer Manuel de Falla 12, en horari de 9:30 a 13:30 i de 16:30 a 18:30. Es donarà una motxilla per persona, fins a exhaurir existències.