El Ball de Bastons celebra 365 anys picant amb un canvi de vestuari

Faran la presentació del nou vestit dissabte al matí primer a l’Amfiteatre i després al Mercat Central

Actualitzada 17/09/2018 a les 19:55

Corbata, faldilla i mocador

Objectiu: més bastoners

Hi ha aniversaris que gairebé tothom celebra. Però pocs són els elements del Seguici Popular que poden dir que compleixen 365 anys. Enguany, però, el Ball de Bastons de Tarragona necessita un gran pastís si vol bufar totes i cadascuna de les espelmes d’aquests més de tres segles i mig d’història. «Vivim l’aniversari amb il·lusió, nous projectes i amb ganes de fer-ne 365 més», constata el tresorer de l’entitat Kevin Acuña.L’any passat celebraven els 40 anys de la recuperació del Ball, motiu pel qual van organitzar la Mostra de Folklore Viu, que va estar centrada en el món bastoner. I sense temps de pair un aniversari n’arriba un altre, que en aquesta ocasió l’efemèride celebra els 365 anys que es té constància de l’existència d’aquest ball tradicional a la ciutat. Per a commemorar una data tan assenyalada, han organitzat dues activitats que es duran a terme el dissabte.El primer dels actes és la presentació dels nous vestits del ball. L’entitat no havia renovat el vestuari des de la seva recuperació a finals dels 70 i ara aquests ja estaven «bastants fets malbé», afirma Kevin Acuña, motiu pel qual s’ha decidit fer-ne uns de nous. La presentació es farà a l’Amfiteatre a les 11 del matí i també comptarà amb la participació del grup Duguna Iruñeko Dantzariak de Pamplona. Ambdues entitats oferiran una ballada conjunta, gràcies a la qual es podran veure els nous vestits en plena acció. Després, es desplaçaran fins al Mercat Central on duran a terme a partir de dos quarts de 2 del migdia Balls al Mercat, unes balles conjuntes dels grups tarragoní i navarrès a dins i fora d’aquest equipament municipal.Si bé des del Ball de Bastons volen mantenir la sorpresa fins al dia de l’estrena, Kevin Acuña explica que el nou vestuari té tres aspectes nous. El primer d’ells és la incorporació de la corbata. El vestit antic ja la duia, però fa 20 anys es va treure. Ara han decidit incorporar-la. I és que els nous dissenys tenen com a objectiu recuperar el vestit original del Ball de Bastons, motiu pel qual des de l’entitat han fet recerca a l’Arxiu Històric de Tarragona o en imatges antigues per tal de poder fer uns vestits els més fidedignes possibles. El segon canvi es podrà veure a la faldilla, que incorporarà la bandera de la ciutat. L’últim serà el mocador, que ja no serà llis amb l’escut de Tarragona, sinó de flors.Aquests són els actes principals, però, de fet el passat 1 de setembre ja van celebrar una missa commemorativa a l’ermita de Sant Magí i el passat diumenge van ballar en una residència d’avis del barri de Ponent, per portar la festa als més grans. La seva idea és que aquesta iniciativa continuï any rere any i amb cada cop més entitats.Quan se li pregunta sobre la trajectòria i el moment que viu l’entitat, el tresorer del Ball de Bastons comenta que és «bastant bona». En aquesta línia, afegeix que «sempre hi ha alts i baixos. Vam viure una època molt bona, després una forta baixada i ara estem creixent un altre cop». Des de l’entitat són conscients que cal treballar per aconseguir més bastoners. De fet, aquesta és la gran fita i el gran projecte que tenen d’ara endavant.El treball a les escoles és una de les accions que ja estan fent i continuaran amb ella, per tal que els més petits de la ciutat coneguin un dels balls tradicionals amb més història i s’animin a aprendre’l i a participar-hi. Així mateix, de cara els mesos de març i abril volen organitzar jornades de portes obertes, per a petits i grans, en les quals no només es podrà conèixer l’entitat, sinó que es tindrà la possibilitat de picar i d’aprendre’n. I és que tenir una bona pedrera és la base per assegurar que el desig de, com a mínim, complir-ne 365 més.