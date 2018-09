Ballesteros anuncia l'enduriment de l'ordenança de convivència després de l'atac a la Font del Centenari

No ho farà amb multes sinó amb treballs comunitaris per aconseguir la «reeducació» dels incívics

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha anunciat aquest dimarts la voluntat d'aplicar «mà dura contra l'incivisme», després del recent episodi de vandalisme que va afectar el conjunt escultòric de la Font del Centenari.Així, l'alcalde ha anunciat que modificarà l'ordenança de convivència cívica. «Amb aquesta mesura no es pretén multar sinó potenciar els treballs comunitaris per aconseguir una reeducació de les persones que delinqueixen contra el nostre patrimoni», explicava Ballesteros.El màxim responsable municipal ha anunciat altres dues mesures, encaminades ha reduir l'incivisme a la ciutat. La segona de les mesures és la creació d'una taula multidisciplinària en la que participaran les federacions de veïns, i les diferents àrees de l'Ajuntament amb competències en aquest tema i que serien les de Seguretat Ciutadana, Neteja, Ensenyament, Brigada Municipal i Patrimoni Històric.La tercera de les mesures proposades per l'alcalde és la d'engegar campanyes de conscienciació per lluitar contra l'incivisme que s'adreçarà a les escoles, instituts, centres cívics i llars de jubilats. Per a l'alcalde, «els comportaments incívics van tant des de les pintades al mobiliari urbà, com baixar la brossa fora d'hora o fer servir l'espai públic com a abocadors, així com aparcar en doble fila».L'aplicació d'aquestes res mesures serà, segons un comunicat oficial de l'Ajuntament, immediata.