Ball de Diables: 35 anys de foc, pólvora, espurnes i versots endimoniats

Els Diables encaren l’últim gran acte de celebració de l’aniversari amb la Carretillada extraordinària que es farà el dijous

Actualitzada 17/09/2018 a les 20:13

Samarretes i ‘Vida infernal’

Festa pels més petits

La traca final d’un any inoblidable. Així recordarà l’Associació del Ball de Diables de Tarragona aquesta Santa Tecla. I és que els dimonis tarragonins celebren ara els últims actes de la celebració del 35è aniversari. Però no són l’únic element vinculat a l’Associació que compleix una xifra rodona. El Ball de Diables Infantil enguany en fa 20 i l’Aligueta bufa 10 espelmes. Aquesta coincidència ha fet que siguin nombrosos els actes especials que s’han programat per les festes per commemorar aquestes efemèrides. «Estem vivint aquests aniversaris frenèticament, amb molta pólvora i entusiasme», assegura el president de l’Associació, Enric Garriga.El passat cap de setmana ja es van viure alguns dels actes més destacats de la celebració, com per exemple, la cercavila commemorativa dels 35 anys del Ball de Diables. Ara, queda l’últim: la Carretillada extraordinària que es farà el dijous a partir de dos quarts de 12 de la nit des de la plaça de les Cols.«Quan tens 35 anys, ets jove, estàs fort i en el cas el Ball de Diables, els 35 anys signifiquen que estem consolidats però no rovellats», comenta amb un toc divertit Garriga. Aquesta combinació de consolidació i energia és un dels motors que ha fet possible el gran nombre d’actes que s’han organitzat per a la celebració de l’aniversari, com per exemple les exposicions o un llibre que s’acaba de publicar.Més enllà del foc, la pólvora i els versots dels quals es podrà gaudir durant la festa, els Diables han organitzat altres activitats commemoratives, entre les quals en destaca la mostra 30 anys de samarretes de les festes que fa un repàs als dissenys de la samarreta de les festes que s’han creat en els últims 30 anys. I és que va ser el Ball de Diables qui, l’any 1988, va impulsar i editar aquesta peça de roba que representa a la perfecció l’esperit tecler i així ho ha continuat fent al llarg de tres dècades. Aquesta exposició es va inaugurar el passat dia 10 a l’Antiga Audiència i es podrà veure fins al 30 de setembre.A més, també han organitzat la Mostra d’Arcàngels dels Balls de Diables Tradicionals de Catalunya, que es va inaugurar divendres i es podrà veure fins al dia 22 a l’Antic Ajuntament. Coincidint amb la inauguració, van presentar en societat la restauració del vestuari de l’arcàngel Sant Miquel, coincidint amb el 25è aniversari del Ball de Sant Miquel i Diables.A tot això, cal sumar-hi que el Ball de Diables ha editat el llibre Vida infernal, que mitjançant un recull fotogràfic exhaustiu ensenya al públic quina és la «vida secreta dels Diables», segons comenta Garriga, o dit d’una altra manera, les interioritats que fan possible que la pólvora regni durant les nits més intenses i festives de l’any. El llibre es pot adquirir a l’Estand de les Festes i té la particularitat que cada exemplar és únic i diferent de la resta.El Ball de Diables, però, no és l’únic membre de l’Associació que està de celebració. La seva versió infantil enguany celebra el 20è aniversari i ho fa tot creant una reproducció de la maça que duen els Diables adults a escala un terç, convertint-la així en «un objecte per a la canalla». La presentació d’aquesta maça es farà el dimecres, per la Santa Tecla Petita. A més, pronunciaran uns versots nous en la part parlada del ball. Els altres petits que estan d’aniversari són l’Aligueta, que enguany en fan 10. Per a commemorar-ho s’ha creat un mocador que duu estampat el logo (que també s’ha dissenyat aquest 2018). A més, han convidat a l’Aligueta de Reus a la cercavila de la Santa Tecla Petita, com a acte extraordinari.El president de l’Associació del Ball de Diables es mostra content i satisfet no només amb els aniversaris i la seva organització sinó també amb l’estat de salut de l’entitat. «De públic, no en falta en cap dels actes que organitzem o en els quals participen», assegura Garriga. I conclou: «Volem continuar cremant-ho tot i continuar pronunciant els nostres versots enverinats sobre les veritats d’aquest món mentider».