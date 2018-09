Veïns de la Part Alta presenten una queixa per les festes del Xiquets

Demanen explicacions a l’Ajuntament per la cessió del solar de l’antic Hostal del Sol, «on el sarau dura fins a altes hores»

Actualitzada 16/09/2018 a les 21:12

Les festes que s’organitzen al solar que havia ocupat l’Hostal del Sol, solar localitzat al passeig de Sant Antoni que l’Ajuntament, segons veïns de la zona, té cedit a la colla Xiquets de Tarragona, són la causa de la «queixa formal, presentada mitjançant advocat», que han fet a aquesta administració les comunitats dels números 15, 16 i 17 del citat carrer. El solar es troba a pocs metres de distància de la zona habitada. En l’escrit de protesta, els veïns plantegen a l’Ajuntament quatre preguntes referides al «tipus d’activitat que ha autoritzat, com es proveeix de llum o aigua, quines mesures de salubritat s’han d’aplicar i quins són els horaris en què els Xiquets de Tarragona poden dur a terme les seves activitats».L’escrit entregat a l’Ajuntament, signat per Josepa Rigau, presidenta de la comunitat de passeig de Sant Antoni número 16, mostra «la nostra més seriosa preocupació pel muntatge que estem observant al solar de propietat municipal, segons les nostres informacions cedit a la colla Xiquets de Tarragona, on sembla que s’està preparant una zona d’esbarjo a les nits». L’escrit va ser presentat el divendres de la setmana passada.Un veí va explicar que «l’Onze de Setembre es va fer una festa que va acabar al voltant de les dues de la matinada i, durant aquesta, es van llençar al jardí –localitzat a uns deu metres de desnivell– botelles, gots i altre tipus de deixalles». «Els Xiquets tenen aquest espai com a seu social, on s’han posat uns contenidors, una tanca feta amb quatre euros i de qualsevol manera i gespa artificial, mentre que els lavabos estan al passeig de Sant Antoni», va afegir el veí consultat per aquesta redacció. Per altra banda, va qüestionar «com l’Ajuntament pot cedir un espai que entenem és públic a una entitat privada».Segons aquest col·lectiu, com a resultat del soroll provinent de la darrera festa celebrada al solar de l’antic Hostal del Sol, «vam trucar a la Guàrdia Urbana, que ens va dir que passarien nota a l’Ajuntament i, aquest, ens va contestar que no tenia cap constància».Per altra banda, en l’escrit signat per Rigau els veïns de les citades comunitats adverteixen d’un problema d’inseguretat que pot sorgir. «Hi ha una tanca molt deteriorada, amb risc d’esfondrament a poca força que es doni, hi ha un desnivell superior a deu metres». Més endavant, aquest col·lectiu confia que l’Ajuntament «no autoritzi aquest espai per activitats no previstes a la normativa i, tampoc, música més enllà de les 10 de la nit, respectant el descans dels veïns».Rigau va dir que «cada any se celebren festes en llocs pròxims als nostres habitatges, com revetlles al carrer Cos del Bou, a la plaça del Rei o al passeig de les Palmeres, que molts cops hem denunciat, ja que la música, molt forta en decibels, ens arriba fins a les 4 de la matinada, ara cal afegir que molts cap de setmanes patim el denominat botellón».