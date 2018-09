Veïns de la Móra adverteixen del risc d'electrocució per acumulació d'aigua

Una caixa de distribució de fluid elèctric del carrer Montsià pot quedar inundada

Actualitzada 16/09/2018 a les 21:24

L’acumulació d’aigua de pluja al carrer Montsià, a la Móra, en un punt on es troba una caixa de distribució de fluid elèctric, pot produir l’electrocució de persones si no es resolen les demandes que, des de fa anys, fa l’Associació de Veïns La Móra-Tamarit i propietaris de les finques afectades. Aquesta és l’advertència que fan, de la que ja ha estat informat el Síndic de Greuges després que «ni Generalitat ni Ajuntament hagin adoptat mesures correctores», van manifestar el president de l’associació, Francesc García; el propietari de la finca on es troba la caixa elèctrica, Ricard Alemany; i el propietari del solar contigu en construcció, Salvador Montserrat.Als veïns els preocupa que actualment, quan plou, s’acumulen uns 30 centímetres d’aigua en la zona on està localitzada la caixa de distribució de fluid elèctric. Quan s’hagi construït l’habitatge i el mur de separació en relació al carrer, «es pot acumular un metre i mig d’aigua», amb la qual cosa la instal·lació elèctrica «quedarà submergida», segons van explicar. Just en aquest espai, localitzat a la part baixa de la urbanització, hi ha la zona natural de drenatge de les aigües pluvials, un pas que quedarà barrat amb la construcció de l’habitatge, que disposa de la pertinent llicència municipal. Tot i que «Ematsa ha construït uns petits embornals», va dir Alemany, en aquest punt del carrer Montsià «s’acumulen les escorrenties d’aigües pluvials de 30.000 metres quadrats de terreny, segons un estudi orogràfic que vam fer» i, per tant, quan s’hagi construït el mur hi haurà «un greu risc d’electrocució perquè el carrer, en aquesta zona, fa una bossa on s’acumula aigua».A les aigües pluvials que baixen des dels punts més alts de la muntanya s’han de sumar les que es canalitzen pel carrer Alt Empordà, que flueixen cap a la mateixa zona. Alemany va informar que l’estudi fet per un arquitecte estableix que «pluges d’11 litres per metre quadrat seran suficient per crear un problema a causa de l’acumulació d’aigua».Alemany va explicar que «l’aigua electrificada és un fenomen que no es veu i la descàrrega pot viatjar 200 metres, per tant hi ha el risc que una persona que passi per la zona pugui morir electrocutada». «La paràlisi de les administracions a què hem informat, Generalitat i Ajuntament, és d’una gran irresponsabilitat, i és per això que hem exposat el cas al Síndic de Greuges, perquè intermediï». La canalització de les aigües pluvials amb canonades soterrades costaria 300.000 euros, segons apunten els veïns.Alemany va remarcar que «hem demanat a la Generalitat que faci un informe del risc d’electrocució i ens han dit que no el farà, que anem a l’Ajuntament, cosa que també hem fet». «Una administració ens remet a l’altre i el problema està per solucionar», va afegir.Per la seva banda, Francesc García va recordar que «fa onze anys que denunciem la deficient infraestructura de recollida d’aigües pluvials al carrer Montsià i hem mantingut múltiples reunions amb regidors d’Urbanisme de l’Ajuntament que no han servit sinó per evidenciar la paràlisi entre les diferents administracions públiques involucrades». Salvador Montserrat va afegir que «hem aportat molta documentació i, com a coneixedors de la situació actual i de la que pot haver-hi en un futur, hem demanat que siguin sensibles, primordialment al risc d’electrocució al que romanem exposats i a la seguretat de les persones».