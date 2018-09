A la peça hi apareixen imatges de brutícia fora dels contenidors

Actualitzada 17/09/2018 a les 18:12

Un vídeo difós per Facebook mostra la deixadesa del carrer de Josep Ras i Claravalls, la via principal que accedeix a la platja de l'Arrabassada de Tarragona. En aquest es pot veure el voltant dels contenidors plens de brutícia, entre ells caixes, ampolles i líquids vessats.La peça, que dura uns 35 segons, mostra també bosses de escombraries obertes i amb la brossa escampada per la vorera i els baixos dels contenidors. Les escombraries produeix molt mala olor, a més d'ocupar la vorera i no deixar lloc per als vianants. En el missatge del vídeo es demana difusió perquè s'actuï i que la situació no es repeteixi.