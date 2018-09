Tarragona i Reus acolliran per primer cop la Nit Europea de la Recerca

La URV juntament amb els instituts de recerca ICAC, ICIQ, IISPV i IPHES s’han unit a aquest projecte, que es fa alhora en 300 ciutats europees

Actualitzada 17/09/2018 a les 16:50

Xerrades divulgatives a Reus

Un projecte conjunt a Catalunya

Més de 60 investigadors de la Universitat i els instituts de recerca del territori participaran en la Nit Europea de la Recerca, un esdeveniment públic dedicat a la divulgació de la recerca que té lloc cada any en 300 ciutats de 30 països d’Europa alhora i que, per primera vegada, s’organitza a les comarques de Tarragona. Els objectius d’aquesta activitat, impulsada per la Comissió Europea des del 2005, són promoure el reconeixement públic dels investigadors, donar a conèixer la importància de la seva feina per a la societat, mostrar que la recerca, en totes les seves disciplines, és fascinant, i explicar i mostrar la recerca i els investigadors.Enguany, Tarragona i Reus en seran protagonistes els dies 28 i 29 de setembre sota el lema 'La recerca, patrimoni de tothom'. Amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni, la Universitat Rovira i Virgili coordina aquest projecte a les comarques del sud de Catalunya, junt amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, l’Institut Català d’Investigació Química, l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Les institucions han dissenyat activitats adreçades al públic familiar: rutes guiades en espais patrimonials el divendres al matí i tallers científics a la tarda a la ciutat de Tarragona així com una activitat amb xerrades divulgatives que es farà a Reus el dissabte, dia 29 de setembre.Les activitats del dia 28 de setembre a Tarragona tenen com a destinataris diversos públics, però especialment el familiar, i impliquen el contacte directe entre investigadors i audiència a través de rutes i tallers que combinen l’educació científica i la diversió. Durant el matí es faran visites guiades a la pedrera del Mèdol, al port romà descobert a la platja Llarga, la Pont del Diable, a la Tarragona medieval i una activitat de georeferenciació al Circ. Aquestes visites estan concertades amb els centres de primària i secundària.A la tarda s’impartiran una vintena de tallers paral·lels de diferents disciplines a la plaça Corsini, que permetran al públic de totes les edats circular de l’un a l’altre. Inclouen aspectes relacionats amb el patrimoni cultural, el patrimoni natural i la dieta mediterrània com a patrimoni immaterial de la humanitat, i s’hi es tracten tallers dedicats a la promoció de la salut.A banda dels tallers i de manera simultània, a les 17.30 h a l’escenari de la plaça Corsini hi haurà un berenar amb ciència: pa amb oli, sal i xocolata, una activitat que vol mostrar l’aspecte científic d’aquests aliments i compta amb la col·laboració dels paradistes del Mercat Central. A les 18.00 h, davant de la porta principal del Mercat Central, es farà la ruta guiada 'Del Mercat Central al Banc d’Espanya: descobreix el patrimoni del nostre entorn'. També s’ha preparat un espectacle científic amb la col·laboració de l’Associació per a la Divulgació Científica del Camp de Tarragona.L’Ajuntament de Tarragona, a través de la Conselleria d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET), són els col·laboradors principals d’aquestes activitats junt amb el Mercat Central, a més de la DOP Siurana. L’empresa Asesa i el Port de Tarragona en són patrocinadors.El matí del dissabte 29 de setembre, també en el marc de la Nit Europea de la Recerca, s’organitzarà una sessió de xerrades divulgatives al Castell del Cambrer a partir de les 12 amb la participació d’investigadors i investigadores de la Universitat i dels centres de recerca. Aquesta activitat la coordina l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili en col·laboració de l’Associació per a la Divulgació Científica del Camp de Tarragona i l’Ajuntament de Reus.Com a activitat prèvia, el vespre del dia 27 de setembre se celebrarà a Tarragona la II Nit de la Recerca Biomèdica de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili. Serà al Saló de Plens de l’Ajuntament amb la conferència 'Noves eines per lluitar contra el càncer' del doctor Manel Esteller, metge director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), investigador ICREA i catedràtic de Genètica de la UB.Diverses institucions de recerca catalanes s’han proposat celebrar la Nit de la Recerca de manera conjunta després que la Comissió Europea els hagi atorgat el segell de Nit Associada, que valora la qualitat del projecte. D’aquesta manera, les activitats que es faran en diversos punts de Catalunya formaran part del mapa de propostes de divulgació que ompliran les places i carrers d’Europa els propers 28 i 29 de setembre.El projecte Catalan European European Researchers ‘Night és una proposta de dos anys similar a cada edició, el 2018 i el 2019. El 28 de setembre 2018 i el 27 de setembre de 2019, els sis socis catalans coordinaran més de 160 activitats. A banda de la URV, hi ha la UdG, que coordina el projecte català, la UB, la UAB, la UdL i l’ISGlobal. La proposta que s’ha presentat i que ha aconseguit el segell de la Unió Europea de Nit Associada té dos temes principals: el 2018, amb el lema 'La recerca, patrimoni de tothom', tenint en compte que coincideix amb l’Any Europeu del Patrimoni, i el 2019 girarà entorn de la taula periòdica, ja que és l’Any Internacional de la Taula Periòdica, tot i que les activitats també cobriran altres aspectes com la salut, la biomedicina, la nanociència, la natura, la biologia, les matemàtiques, les noves tecnologies, l’energia, l’astronomia, el patrimoni, etc.