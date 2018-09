Prop de dues-centes gaites i sacs de gemecs prenen la plaça de les Cols

La trobada va estar organitzada per Sons de la Cossetània, amb motiu del seu cinquè aniversari

Els sons de les gaites i sacs de gemecs es van donar cita ahir a Tarragona, en el marc d’una trobada organitzada per l’agrupació musical Sons de la Cossetània, que va reunir la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas (Saragossa), Banda de Gaitas de San Xoan de Páramos (Tui), Gaiteros y Gaiteras de Tierra Plana (Osca), la Sacairada de Vilanova i la Geltrú i Xuntanza de Catalunya (Barcelona), a més de la formació tarragonina, que enguany celebra el seu cinquè aniversari.Prop de dos-cents instruments es van reunir a les 17.30 hores a la Rambla Nova, on al matí van fer un vermut, punt d’inici d’una cercavila que va discórrer pels carrers de la Part Alta fins a arribar a la plaça de les Cols, on es va celebrar la Trobada de Bandes de Sacs de Gemecs i Gaites. Cada una de les formacions va interpretar tres peces musicals.