La Urbana vincula les destrosses la Font del Centenari a uns joves que llençaven petards

Begoña Floria, regidora de Patrimoni condemna l'acció i afirma que es treballarà «per recuperar les escultures al més aviat possible»

Actualitzada 17/09/2018 a les 13:10

La Guàrdia Urbana de Tarragona vincula les destrosses que aquest diumenge van patir diverses figures del conjunt escultòric de la Font del Centenari a un grup de joves que estava llençant petards pels voltants de la font.Segons la nota que aquest dilluns ha fet pública l'Ajuntament de Tarragona, la policia local va rebre l'avís pels desperfectes a quarts d'onze de la nit i. segons el mateix comunicat, «es té constància que minuts abans un nombrós grup de joves es trobava als voltants de la font llançant petards».Els desperfectes que va patir la font va ser la decapitació de l'estàtua del cocodril i l'amputació d'un braç de la figura de l'hipopòtam. Les peces es van retirar ahir a la nit de la via pública.Des de l'àrea de Patrimoni es realitzarà una valoració dels danys provocats i s'iniciarà el procediment per recuperar les dues peces. La consellera de Patrimoni, Begoña Floria, ha explicat que «treballarem per recuperar les escultures al més aviat possible, lamenten i condemnem el vandalisme i l'incivisme de tot tipus i, especialment, el que afecta el nostre Patrimoni».