La Cambra demana la gratuïtat de l'autopista o bonificacions del 75% per als camions desviats

La institució denuncia que les restriccions augmenten costos i resten competitivitat al sector del transport

Actualitzada 17/09/2018 a les 17:45

Continuar amb el perllongament de l’A-7

La Cambra de Tarragona demana la gratuïtat de l’autopista o bonificacions d’almenys el 75% per als vehicles pesants obligats a desviar-se en alguns trams de l’N-340 i l’N-240. Aquesta és la principal demanda del ‘Manifest a favor del transport’ que la institució ha fet arribar al Ministeri de Foment. Segons la Cambra, la mesura s’ha aplicat «amb un considerable retard» respecte a l’entrada en vigor prevista pel 2014 i «sense el consens» del sector del transport i logístic, ni de la resta d’organitzacions empresarials i econòmiques. L’ens cameral veu amb «preocupació» que els descomptes parcials -de fins al 50%- aplicats als vehicles pesants obligats a utilitzar les vies de peatge significaran un augment dels costos operatius de les activitats de transport i logístiques, i una pèrdua real de la seva competitivitat. La mesura, segons afegeix el manifest, afecta a més de 3.917 activitats econòmiques de la demarcació.La Cambra de Tarragona subratlla que Tarragona és un node clau del Corredor Mediterrani, el qual, diu, ha de ser planificat amb major atenció i anar acompanyat de les inversions en infraestructures que requereix.La institució empresarial lamenta que la mesura «assenyala injustament» el sector del transport, el qual desenvolupa la seva activitat en unes vies públiques que «per desgràcia no compleixen les prestacions mínimes per a absorbir el trànsit que suporten».A més, la Cambra insisteix que la bonificació «no compensa el sobrecost operatiu i suposa un greuge comparatiu per a Catalunya respecte a d’altres comunitats on la bonificació al sector transports arriba fins al 75%».L’organització veu «incomprensible» que el tram proposat per a l’AP-7 (Altafulla-Vilafranca) no arribi fins al peatge de Martorell, «mantenint així un recorregut alternatiu per l’N-340 amb alta obsolescència i perillositat viària que continua afectant a Vallirana, l’Ordal, Avinó i Cantallops».La Cambra també avisa que el tram de l’AP-7 entre Alcanar i l’Hospitalet de l’Infant és una via de dos carrils per sentit, els quals «seran insuficients per a absorbir amb seguretat uns altres milers de vehicles pesants que es dirigiran obligatòriament per aquest tram de l’autopista».Finalment, l’ens demana estudiar solucions específiques per als caps de setmana i el període estival, i alerta que els accessos i enllaços d’entrada i de sortida entre l’autopista i les carreteres ocasionaran retencions molt importants.A més, la cambra tarragonina avisa que les condicions de fluïdesa de l’autopista que «disminuiran considerablement, la qual cosa fa necessari continuar amb el desdoblament de l’N-340 -perllongar l’autovia A-7- per les necessitats de mobilitat d’aquest corredor terrestre a Tarragona».