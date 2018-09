El Port iniciarà el dragatge del Francolí abans que acabi el mes

En aquest espai entrena el rem del Nàutic

Actualitzada 16/09/2018 a les 21:27

L’Autoritat Portuària de Tarragona iniciarà la darrera setmana del mes de setembre el dragatge del tram final del riu Francolí, zona d’entrenament de la secció de Rem del Club Nàutic. Els remers de l’entitat va temps que demanen aquesta intervenció, ja que l’acumulació de llots i tot tipus de deixalles, junt amb el baix nivell d’aigua en determinats períodes de l’any, dificulta els entrenaments. De vegades, la minsa quantitat d’aigua fins i tot posen en perill les embarcacions.L’operació de dragatge tindrà una durada d’un mes i l’objectiu del port és rebaixar l’actual nivell un metre i mig per sota. Fa mesos que el Port va pressupostar aquesta actuació, però la intervenció en la llera del riu s’ha retardat perquè hi mancava la pertinent autorització de la Generalitat.El Port ha informat a aquesta redacció que ja s’ha iniciat la instal·lació de les canonades terrestres i l’estructura que s’utilitzarà per dur a terme les tasques de dragatge del fons del Francolí. Els residus que s’obtinguin seran sotmesos a un tractament per tal de reciclar-los, amb la finalitat de poder reutilitzar-los en el futur en intervencions constructives que dugui a terme l’Autoritat Portuària.El passat 11 de juny, un petit tsunami va envair la zona i va arrossegar, riu amunt, gran quantitat de llots, que dibuixar un paisatge grisós. Aquest fet va complicar, encara més, els entrenaments dels equips de rem del Nàutic, que per aquelles dades havien de competir en campionats estatals. El dragatge del riu contribuirà a la millora dels remers i, també, del medi ambient, ja que en aquesta zona de la desembocadura s’acumula gran quantitat de residus metàl·lics, com carrets de compra de grans superfícies comercials que determinades persones abandonen al Francolí.