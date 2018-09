El PDeCAT dubta que l'Ajuntament de Tarragona compleixi amb les inversions previstes per aquest 2018

El portaveu ha reclamat un informe detallat de l’execució del pressupost «per la manca de transparència del govern municipal»

Actualitzada 17/09/2018 a les 11:49

El portaveu del Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT) a Tarragona, Dídac Nadal, ha sol·licitat un informe detallat de l'execució del pressupost del primer semestre d'aquest any 2018.El PDeCAT posa en dubte que l'Ajuntament tarragoní compleixi amb les inversions previstes per aquest any, «malauradament, l'actual govern municipal ens té acostumats que la majoria de partides no s'acabin executant», ha manifestat Nadal.El portaveu del PDeCAT considerava que l'equip de govern està fent augmentar el deute de la ciutat: «s'ha habituat a supeditar partides a la venda de patrimoni per després ser incapaç de vendre res. L'Ajuntament ha hagut de demanar un crèdit de 7 milions per poder finançar inversions».El regidor explicava que la sol·licitud de l'informe és un exemple, «de l'absoluta manca de transparència del govern municipal», i afegia al respecte que els ha resultat impossible trobar l'execució dels comptes al portal de transparència de l'Ajuntament.«Volem conèixer l'execució de les poques partides que no depenen de la venda de patrimoni, com ara la de 70.000 euros per als plans de dinamització comercial, la de 25.000 euros per a la conservació del patrimoni i la de 3,1 milions per al manteniment de les zones verdes», indicava Nadal. Altres inversions que volen conèixer en detall són els 20.000 euros dedicats a actuacions de prevenció d'incendis forestals i els 25.000 euros per la promoció dels polígons industrials.En la mateixa sol·licitud, segons explicava el portaveu del PDeCAT, també han preguntat per la previsió d'execució de les partides supeditades a la venda de patrimoni, «com ara les destinades a l'adquisició d'habitatge social, al Pla de Biblioteques, al Banc d'Espanya i a la millora de les aules escolars i de l'espai públic».