El Ball de Diables celebra el 35è aniversari amb una cercavila a la Part Alta

L’entrada dels músics va ser una de les activitats més vistoses fetes durant el matí d’ahir

Actualitzada 16/09/2018 a les 22:15

Dr. Prats i Porto Bello

El Cós del Bou va ser ahir a la tarda l’inici de la cercavila amb què el Ball de Diables va celebrar el seu 35è aniversari. Des d’aquest punt, els membres de la colla van dirigir-se cap al pla de la Seu, després de portar la seva llum i el seu soroll característics pel carrer de la Nau, el carrer Major i la plaça de les Cols, on els esperaven un nodrit nombre de persones. Ja al pla de la Seu, van fer la carretillada final.Per la seva banda, al matí diverses agrupacions tarragonines van fer la tradicional Entrada dels Músics pel Portal del Roser. Tal com mana la tradició, els músics més petits van escenificar la seva entrada a la ciutat, emulant l’entrada que fan els seus companys més grans. El recorregut va començar a la plaça del Pallol i va plaça de les Cols. En l’edició d’enguany van participar els grups de l’Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler, l’Aula d’Instruments Tradicionals de l’Escola Municipal i la Xarangueta Els Guirigalls. Com és habitual, aquesta activitat que va omplir de música els carrers de la Part Alta el matí del diumenge, va aixecar molta expectació.Avui, dilluns, el programa d’activitats de les festes de Santa Tecla presenta una oferta força variada, que gairebé finalitzarà amb el concert que Dr. Prats i Porto Bello oferiran a la plaça De la Font a partir de les 22.30 hores. El grup vallesà i l’altafullenc van néixer el 2015. Dr. Prats presenta enguany el seu tercer disc, Venim de lluny, i avui tocaran per primera vegada a Tarragona. Per la seva banda, Porto Bello aportaran la seva disbauxa de la mà dels germans Joanet i Tonet Blàzquez.Dels actes programats per al primer dia de la setmana destaquen, també, el concert de Corcs, a les 19 hores als jardins de Saavedra, amb música dels 60 i 70. A més, a les 19.30 hores, a la plaça dels Natzarens, hi haurà els Aperitus Teatrals, amb el grup I Piselli, de Munic, que oferirà petites escenes de teatre gestual.De nou als jardins de Saavedra, a les 21.15 hores s’iniciarà la projecció de la pel·lícula Dirty Dancing, de 1987 i dirigida per Emile Ardolino. Poc després, a les 22 hores, a l’Antiga Audiència, serà el torn de la proposta Conteclada. En el decurs de l’activitat, Carles Alcoy i Rat Cebrián escenificaran uns contes. L’última proposta de la jornada d’avui es durà a terme als jardins de Saavedra, amb una selecció musical. L’inici està previst a les 23 hores.