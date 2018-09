Aquesta cursa és la més antiga que s’organitza a la ciutat

Actualitzada 16/09/2018 a les 19:40

Els tarragonins han donat la benvinguda a les festes de Santa Tecla omplint els carrers en motiu de la 39a edició de la Peonada Popular. Aquesta cursa, de caràcter no competitiu, és la més antiga que s’organitza a la ciutat i enguany ha tornat a superar les 1.000 inscripcions, sumant un total de 1.200 participants.La Peonada Popular constava de dos circuits diferenciats per les seves distàncies. El gran constava de 5,8 quilòmetres i el petit 3,4. La sortida i arribada de tots dos recorreguts es trobava a l’Avinguda Vidal i Barraquer, just davant dels jardins de la Tabacalera, on tots els concursants han rebut una bossa amb diferents obsequis i avituallament.