Centenars de persones van aplegar-se per veure’l a la Rambla Nova

Actualitzada 16/09/2018 a les 21:39

Ahir diumenge es va celebrar la trentena edició del Trofeu Ciclista de Santa Tecla a la Rambla Nova de Tarragona, que va reunir un total de 78 participants i centenars de persones per veure aquesta competició que enguany arribava a un aniversari assenyalat.Des del Team Compak de Campclar, que organitza el Trofeu Santa Tecla, es van mostrar molt satisfets de la bona feina dels voluntaris, de la resposta del públic i del funcionament de la competició, que no va veure cap tipus d’incident durant el transcurs de la cursa, que es disputava per un tram de poc més d’un quilòmetre de la Rambla Nova. Juan de Dios González va ser el vencedor, i el Team Compak va aconseguir la segona, la tercera i la quarta posició.