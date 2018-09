Enguany el concurs ha retornat a un dels que van ser els seus espais de referència

Actualitzada 16/09/2018 a les 20:00

La jornada de Santa Tecla d’avui ha estat molt intensa, també per la tarda. A les sis de la tarda la plaça de la Font ha tornat a estar ocupada, en aquesta ocasió per les colles sardanistes participants al 71è Concurs Nacional de Colles Sardanistes, vàlid per al Campionat de Catalunya i organitzat pel Casal Tarragoní. Enguany el Concurs ha retornat a un dels que van ser els seus espais de referència.